Ripartiamo dal vino: Primiter Salento Primitivo Igp 2019 Michele Calò & Figli

La penisola salentina, ricca di storia e di tradizioni, è terra di fiori, di colori forti e di emozioni intense, pronta a regalare atmosfere, visioni e profumi indimenticabili e irripetibili. Territorio di scambi, di contatti tra est e ovest, nord e sud, qui si sviluppò la grande stagione architettonica del Barocco che, attraverso i numerosi palazzi aristocratici, i portali decorati, le facciate delle chiese, esprime l’incontro di culture diverse.

Proprio da questa terra, il cui orgoglio risale potente dalla sua storia, nascono vini unici, irripetibili, dalla spiccata personalità e in armonia con il territorio, pieni della dolcezza dei suoi profumi, della luce dorata del suo sole, della bellezza del suo mare. Tuglie (Le) è il centro in cui l’Azienda vinicola Michele Calò & Figli dal 1954 ha il suo cuore produttivo. I vigneti, situati nelle zone più favorevoli dei comuni di Tuglie, Alezio, Parabita e Sannicola, sono terreni con caratteristiche differenti tra loro ma che conferiscono ai vini sfumature incredibilmente varie dando uve pregiate che vengono selezionate con cura e pressate “sofficemente”.

Vino degustato: Primiter Salento Primitivo Igp 2019 Michele Calò & Figli

Primiter Salento Primitivo Igp 2019 Michele Calò

Il nome deriva dal latino e significa “primativamente”, prima scelta. Le uve (100% Primitivo) crescono su terra rossa e argillosa e vengono raccolte manualmente nell’ultima decade di agosto, dopo un lieve appassimento sulla pianta. La produzione media per ettaro è di circa 70 quintali. La vinificazione è di tipo tradizionale, con lunga macerazione sulle bucce, 10-12 giorni a seconda dell’annata, e svinatura con notevole intensità di colore e profumi. Terminate le operazioni di vendemmia, l’affinamento iniziale avviene per il 60% in acciaio inox e per il restante 40% in piccoli carati di rovere pregiato per 12 mesi. Successivamente avviene l’assemblaggio. Dopo un periodo di riposo il vino viene messo in bottiglia e posto in vendita dopo 6 mesi di affinamento.

Ha un colore rosso rubino intenso; al naso sprigiona note di confettura rossa, lampone e mirtillo. Il sapore è intenso, giustamente tannico, con finale lungo e persistente. Si abbina egregiamente a piatti saporiti e strutturati come carni, salumi tipici, formaggi stagionati. La produzione media è di 6.500 bottiglie e 100 magnum.

Michele Calò & Figli

via Masseria Vecchia 1 - 73058 Tuglie (Le)

Tel 0833 596242

www.michelecalo.it

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.





Paolo Porfidio al Terrazza Gallia