£$Ripartiamo dal vino:$£ Dolcetto di Diano d’Alba “Sorì Pradurent” 2018 di Claudio Alario

Dolcetto di Diano d’Alba Superiore Docg “Sorì Pradurent” 2018 Claudio Alario

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

o scenario suggestivo e celebrato dellefa da sfondo alla storia e all’attività della piccola azienda a carattere familiare, fondata nel lontano 1900. Ci troviamo a(Cn), un piccolo paese rurale, situato su morbide e verdeggianti colline. Le coordinate geografiche sono importanti per conoscere le peculiarità di un territorio unico: le stesse peculiarità che conosce, titolare e anima dell’azienda. Da ben tre generazioni l’azienda si dedica con serietà e dedizione alla cura e alla coltivazione della vite e alla vendita dell’uva, ma è solo grazie a Claudio che è giunta alla vinificazione e quindi all’imbottigliamento del vino. Nelil giovane e ambizioso produttore, facendo tesoro delle nozioni apprese all’Istituto Superiore di Agraria e forte di alcuni anni di esperienza diretta nel campo, ha deciso di trasformare i generosi prodotti delle viti in vino. La filosofia dell’azienda è volta alla ricerca di un continuo e costante miglioramento con l’obiettivo, ultimo, di raggiungere una. In particolare, oggi, l’impegno è tutto profuso nella realizzazione di unain modo da garantire al vino una qualità superiore.Vino degustato:vanta da sempre un territorio vocato alla coltivazione del: per questo motivo qui nascono vini importanti, capaci di durare anche molti anni. Sulla base di questa convenzione, è stato impiantato il, che è posto a 400 metri sopra il livello del mare gode di un’esposizione molto soleggiata. Dopo la fermentazione, che permette all’uva di trasformarsi in vino, si procede con l’utilizzo della barrique, in cui il vino stesso viene affinato per un periodo di 10 mesi. Al termine di questo processo si giunge alla fase dell’imbottigliamento. Il, di colore rosso porpora con sfumature intense, al naso è caratteristico, pieno, intenso e si distingue per i sentori delicati di frutta e fiori con venature mandorlate; al palato si offre ricco e avvolgente con tannini piacevoli.Per informazioni: www.alarioclaudio.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano . Nel sondaggio Personaggio dell'anno 2020 compare di nuovo tra i candidati, nella sezione Sala e Hotel ().