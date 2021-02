£$Ripartiamo dal vino:$£ “Sosta Tre Santi” Etna Doc Rosato Brut Metodo Classico Millesimato di Tenute Nicosia

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 09:32

E

“Sosta Tre Santi” Etna Doc Rosato Brut Metodo Classico Millesimato di Tenute Nicosia

“Sosta Tre Santi” Etna Doc Rosato Brut Metodo Classico Millesimato di Tenute Nicosia

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

ra il lontano 1898 quando Francesco Nicosia, il bisnonno dell’attuale proprietario, decise di aprire la prima bottega di vino a Trecastagni (Ct), sul versante orientale dell’Etna. Tempi d’oro per il vino dell’Etna che già allora era conosciuto e apprezzato in tutta Europa per la sua forza minerale e la sua “vulcanica” personalità. La decisiva svolta imprenditoriale avviene alla fine del XX secolo, grazie alla tenacia e allo spirito innovativo dell’attuale proprietario, Carmelo Nicosia, che investendo nell’ampliamento e ristrutturazione dei vigneti e nella costruzione di una moderna cantina porta l’azienda di famiglia ad essere protagonista della rinascita del vino siciliano.Oggi Cantine Nicosia è un’azienda dinamica, moderna ed efficiente, capace di guardare al futuro nel pieno rispetto della tradizione, alla cui guida Carmelo Nicosia è affiancato dai due figli Francesco e Graziano, da una squadra affiatata di giovani collaboratori e, non ultimo, dall’enologo Maria Carella, autentica interprete della filosofia produttiva dell’azienda.Vino degustato:La straordinaria versatilità del Nerello Mascalese consente anche la produzione di spumanti rosati metodo Classico di assoluta eccellenza, come il nuovo Sosta Tre Santi Etna Rosato Brut Millesimato a dosaggio zero, prodotto con selezionate uve provenienti dagli alti terrazzamenti lavici del versante sudorientale del vulcano. Le uve raccolte, dopo una breve macerazione a freddo a contatto con le bucce, vengono sofficemente pressate e solo la prima pressatura è destinata a tale prodotto, con conseguenti rese del 50-60%. La fermentazione dura 3 settimane a temperatura controllata. Il vino base rosato, così ottenuto, rimane in affinamento in vasche di acciaio inox fino alla successiva primavera, quando viene posto in bottiglia con i lieviti per dare inizio alla seconda fermentazione. Dopo circa 20 mesi di affinamento sui lieviti in bottiglia, si giunge ad un rosé dal colore intenso e brillante e dal perlage soffice e persistente.Alla vista si presenta di colore rosa antico con sfumature ramate. Al naso offre un aroma complesso, con sensazioni che spaziano dal floreale ai frutti rossi alle spezie, sentori di fiori secchi, miele d’acacia, cannella e chiodi di garofano. In bocca è caldo e strutturato, ha una bella freschezza e un gusto morbido ed elegante, in cui si ripresentano le stesse note mielate e speziate avvertibili al naso. Colpisce la grande sapidità di origine minerale e la lunga persistenza. A tavola ben si abbina a risotti ai crostacei, piatti saporiti a base di tonno, baccalà in umido, ma anche a salumi e formaggi semi stagionati, roastbeef, carni speziate e coniglio alla cacciatora.Per informazioni: www.cantinenicosia.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano . Nel sondaggio Personaggio dell'anno 2020 compare di nuovo tra i candidati, nella sezione Sala e Hotel ().