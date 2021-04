£$Ripartiamo dal vino:$£ Alto Adige Chardonnay Riserva Troy 2017 Cantina Tramin

Pubblicato il 22 aprile 2021 | 09:30

Alto Adige Chardonnay Riserva Troy 2017 Cantina Tramin

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

, la casa del Gewürztraminer, è, parroco di Termeno e deputato al Parlamento austriaco, per garantire sussistenza e un futuro ai viticoltori di montagna. Grazie alla forza di questa unione, Cantina Tramin è diventata nel tempo una delle più affermate realtà cooperative della regione e un esempio riconosciuto nel mondo., nata nel 1893. Con l’arrivo in azienda dell’enologo Willi Stürz, negli anni ‘90 si consolida l’inversione di tendenza verso la qualità e prende il via il progetto dei vini della Selezione, che oggi comprende Nussbaumer, Terminum, Unterebner, Stoan, Freisinger, Maglen, Urban e Loam: il risultato di una selezione dei vigneti più pregiati. Da qui in avanti, tutta la produzione sarà orientata verso l’eccellenza.. L’ultimo arrivato in casa Tramin è Troy, un elegante Chardonnay di alta montagna, che arricchisce con un’interpretazione alpina unica questa varietà blasonata in tutto mondo.Vino degustato:. Nell’antica lingua locale “troy” significa “sentiero”. Il nome evoca il percorso compiuto con impegno e dedizione da Cantina Tramin per creare un’interpretazione del grande vitigno internazionale capace di raccontare la propria personalità nonché il carattere dell’area alpina. L’esposizione è a sud-est e gode di giornate calde e soleggiate, con forti escursioni termiche notturne e la presenza di correnti fredde provenienti dalle montagne. I terreni sono composti di ghiaia calcarea mista ad argilla., compiendo anche la fermentazione malolattica. In seguito, Troy viene travasato in contenitori di acciaio per un’ulteriore maturazione sui lieviti di 22 mesi. Ne risulta un. Al naso affascina per i delicati sentori floreali, agrumati e di frutti tropicali. In bocca domina la freschezza e una piacevole nota salina, con un finale lungo sui toni minerali e sensazioni retro-olfattive tropicali e di nocciola tostata.Per informazioni: cantinatramin.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano