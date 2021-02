£$Ripartiamo dal vino:$£ Vallepicciola Chianti Classico 2018

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 09:35

A

Vallepicciola Chianti Classico 2018

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Castelnuovo Berardenga (Si), nel cuore del Chianti Classico, risiede la cantina Vallepicciola, una realtà vinicola unica e di affascinante qualità. La proprietà include 105 ettari di vigneti, 4mila piante d’ulivo, un laghetto, boschi e prati. La diversità dell’ecosistema incoraggia la presenza di insetti che supportano le pratiche di agricoltura sostenibile. Vallepicciola è immersa nella zona di Pievasciata, dove la nuova cantina è circondata da quasi 275 ettari di dolci colline, boschi e vigneti. Qui l’azienda custodisce tutti gli aromi della Toscana. La superficie di circa 6mila mq ha due piani interrati in cui trovano spazio tutte le fasi della vinificazione, gli uffici, il negozio, le sale degustazione e la “Biblioteca del vino”. La cantina, ampia e moderna, è un ambizioso esempio di architettura organica, grazie alla visione di Vallepicciola e dell’architetto Margherita Gozzi. Un progetto che nasce dalla ricerca di un rapporto armonioso con la natura toscana circostante.Vino degustato:Il Chianti Classico della cantina Vallepicciola nasce a Pievasciata esclusivamente da uve di Sangiovese, che crescono su terreni calcarei e argillosi. Questo uvaggio viene vendemmiato tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre e subisce in piccoli tini di acciaio a temperatura controllata sia la fermentazione alcolica che la macerazione per circa 10 giorni. Dopodiché avviene la fermentazione malolattica in botti di rovere francese e l’invecchiamento per un anno in botti grandi. Il processo di produzione si conclude con un affinamento dai 3 ai 5 mesi in bottiglia. Il risultato è un Chianti rotondo e fruttato, perfetto da sorseggiare in compagnia di pietanze a base di carne e formaggi stagionati. Il colore è rosso rubino brillante. Al naso si sprigiona un aroma invitante e fruttato di ciliegia matura. In bocca regala tannini morbidi e vellutati con una buona persistenza retrolfattiva.Per informazioni: www.vallepicciola.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano . Nel sondaggio Personaggio dell'anno 2020 compare di nuovo tra i candidati, nella sezione Sala e Hotel ().