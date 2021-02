£$Ripartiamo dal vino:$£ Vigna Alta 2017 Badia di Morrona

Pubblicato il 25 febbraio 2021 | 09:36

Terre di Pisa Sangiovese Doc “Vigna Alta” 2017 Badia di Morrona

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

è il vitigno principe di tutta la Toscana e quindi anche di questa porzione della regione dove la produzione di vino è nota fin dal tempo degli. Per questo oltre la metà deisono impiantati proprio con questo vitigno tra i più difficili da coltivare, ma dal quale si ottengono alcuni dei vini più interessanti e originali del mondo. Dal 1939, quando lal’ha acquistata, l’azienda Badia di Morrona è stata condotta con lungimiranza e capacità imprenditoriale. Sono stati rinnovati i vigneti, migliorate costantemente le tecniche di produzione, ristrutturate e ampliate la cantina e la barriccaia per l’affinamento in legno. Oggi l’azienda produce vino e olio, propone diverse strutture per l’agriturismo, un ristorante e l’uso della Badia risalente al 1089 quale sede per ogni tipo di evento e cerimonia. In cantina c’è unche possono così essere riutilizzate per l’irrigazione e i lavaggi. Si mira ad unae comunque mai si utilizzano prodotti che possono contenere allergeni (prodotti a base di latte e/o uova).attraverso un lavoro di riduzione dei vini sulle proprie fecce fini in modo da mantenerli protetti naturalmente dall’azione dell’ossigeno.Vino degustato:Il Sangiovese nella più alta espressione aziendale perché frutto di un’accurata selezione delle uve. Basse rese per ettaro e affinamento attento in legno sono gli unici accorgimenti per ottenere un vino che con ogni sua caratteristica dice: “Toscana”. Affinamento in parte in botti da 25 hl di rovere francese e una piccola parte in barriques da 225 litri di secondo passaggio. Raggiunge la sua maturità entro 5-7 anni. Al naso offre un bouquet intenso ed elegante dove emergono profumi di spezie dolci e di frutta rossa, che richiamano la ciliegia e l’amarena. Strutturato ed equilibrato, al palato ha corpo importante che esalta la trama tannica, ben amalgamata e persistente, tipica del Sangiovese. Ideale in abbinamento con selvaggina.Per informazioni: badiadimorrona.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano