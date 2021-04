£$Ripartiamo dal vino:$£ Alto Adige Doc Santa Maddalena Vigna Rondell 2019 di Franz Gojer

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 09:30

Alto Adige Doc Santa Maddalena Vigna Rondell 2019 di Franz Gojer

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

sud delle Dolomiti, ai margini della città di Bolzano, si estendono le dolci colline della zona di. Proprio al centro di questo idillico paesaggio si trova il maso, risalente al XIV secolo. L’antica tradizione vitivinicola, tramandata di generazione in generazione, viene oggi portata avanti dalla. L’azienda vinicola è andata ampliandosi nel corso degli anni con l’aggiunta di vitigni selezionati. Durante il lavoro in cantina gli interventi sono ridotti al minimo per lasciare al vino il suo tempo per svilupparsi. Una volta imbottigliato, il vino diventa il simbolo del duro lavoro, sotto la calura estiva o al freddo durante i mesi invernali. Grazie ad una lunga esperienza e profonda conoscenza in materia, l’azienda produce vini eleganti e armonici cercando di mantenere intatto il carattere e l’identità del territorio, rispettando le differenze di annata. A differenza dei vini prodotti in serie o destinati semplicemente alla degustazione, i vini Franz Gojer si contraddistinguono per la loroVino degustato:Nato seguendo il modello di un Borgogna, al “” sono destinati solamente i migliori appezzamenti con i vigneti più antichi. Unche combina forza ed eleganza tali da far sembrare questo vino quasi simile ad un Pinot Nero. Vigna Rondell è a Santa Maddalena (Bolzano), versante sud-est terrazzato. Collina morenica caratterizzata da un suolo ben areato, sabbioso e che si riscalda con facilità. Forma di allevamento a pergola, con 5.000 viti per ettaro. Il vino è rosso rubino intenso, presenta un, è. Vino forte ma nello stesso tempo fine, leggermente tannico, ben strutturato, con interessanti toni aspri. Retrogusto persistente. Potenziale di conservazione molto buono. Si abbina bene sia a carni bianche che rosse, nonché agli antipasti della cucina mediterranea.Per informazioni: www.gojer.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano