Ritorno al futuro per Mosnel con le quattro etichette Riedizioni 2020

Il valore del tempo: Mosnel ha presentato le riedizioni del 2020 di quattro Franciacorta rimasti per oltre nove anni sui lieviti. Silenzio, signorilità e pazienza, è lo stile Mosnel (che in dialetto bresciano significa "pietraia"), cantina di Camignone con 180 anni di vita. Lucia e Giulio Barzanò gestiscono i 41 ettari, tutti bio, suddivisi in 18 vigneti attorno all'azienda, in proprietà, a ridosso del lago d'Iseo, a breve distanza dallo splendido Monastero di S.Pietro in Lamosa.

Mosnel presenta quattro etichette Franciacorta: le Riedizioni 2020

Un'attività iniziata nel 1836 e che si è rinnovata con il Rosè

E quì, memori degli insegnamenti e dell'intraprendenza dalla madre Emanuela Barzanò Barboglio (fra le fondatrici del Consorzio per la tutela del Franciacorta), continuano l'attività della famiglia che risale al 1836, nella inconfondibile villa seicentesca. Sono stati fra i primi a credere nelle bollicine Rosè, e ne vanno giustamente fieri. Semplicemente piacevoli e intriganti, nella loro complessità e freschezza le ''Riedizioni del 2020'' presentate nei giorni scorsi alla stampa. Vini che sono rimasti per ben nove anni sui lieviti, con un degorgement fatto a fine dello scorso anno.

Le quattro Riedizioni 2020 di Mosnel

Le riedizioni 2020 da conoscere: "Franciacorta Docg Parosé millesimato 2010" e "EBB 2010"

I loro "Franciacorta Docg Parosé millesimato 2010" e "EBB 2010" sono da conoscere : «Perché - ha sottolineato Lucia Barzanò - tornano oggi dal passato per compiere un vero e proprio viaggio nel calice, dimostrando come il tempo lavori e affini il carattere dei nostri Franciacorta e sia capace di regalare nuove emozioni». L'essenza dell'armonia è la combinazione che l'elegante tocco dello Chardonnay dà ai tratti decisi del Pinot Nero che domina l'assemblaggio.

Festival Franciacorta, occasione per visitare Mosnel

Cantina da visitare, in occasione del Festival Franciacorta che proseguirà fino al 18 e 19 settembre e che ha riscosso, sabato 11 e domenica 12 settembre, un grande successso di partecipazione (soprattuto giovani). Presentate anche le "Riedizioni 2020" dell'Extra Brut Millesimato 2010, e l'Extra Brut "EBB" sempre 2010. Poche migliaia di bottiglie, per vini di eccellenza. "Mosnel" significa in dialetto bresciano pietraia. E sono proprio proprio le pietre a donare nerbo e spessore, eleganza e longevità. Il segno distintivo dell'azienda di Camignone. «Il nostro - ha concluso Giulio Barzanò - è un carattere unico e riconoscibile».

I vigneti Mosnel