Rocca delle Macie, sale in cattedra il Chianti Classico

Gli ettari vitati sono 107. Le bottiglie prodotte 3,7 milioni. Pochi numeri per inquadrare il calibro di Rocca delle Macie, azienda di proprietà della famiglia Zingarelli. La sfida è quella di conciliare qualità a quantità. E il miglior modo di verificare quanto sopra detto è iniziare con gli assaggi.

Le bottiglie degustate

Chianti Classico 2019

Il Chianti Classico 2019, ottenuto principalmente da uve Sangiovese, è di un limpido rubino luminoso. Riconoscimenti di rosa, gelèe di lamponi, cuoio, tamarindo, china e tabacco. Appaga la bocca con freschezza e tannini in divenire. Il Chianti Classico Tenuta Sant’Alfonso Single Wineyard 2019 proviene appunto dai singoli vigneti della tenuta. I terreni prevalentemente argillosi posti fra i 200 e i 250 metri sul livello del mare con ottima esposizione permettono di esprimere un carattere deciso ed un netto legame territoriale. Fitta tonalità rosso rubino. Ha profumo di amarena con riverberi di petali di rosa e chiodi di garofano. All’assaggio si rivela caldo, vivido e risulta in equilibrio grazie alla vivace mineralità.

I 2018

Il Chianti Classico Riserva 2018 è ottenuto principalmente da uve Sangiovese provenienti dalle quattro tenute chiantigiane della famiglia Zingarelli e rappresenta la sintesi dei diversi terroir di Rocca delle Macie. Colore rubino, intenso e vivace. Emergono all’olfatto richiami di succo di mirtilli, iris, curcuma, tabacco biondo, china, pepe nero, polvere da sparo e cioccolato fondente. Gustoso al palato, dotato di vigorosi tannini in evoluzione e buona freschezza, lungo, con scia sapida sul finale. Il Chianti Classico Riserva Sergioveto 2018 viene prodotto a partire dal 1985. Un vino che nasce come omaggio di Italo Zingarelli al figlio Sergio che proprio in quell’anno iniziava ad affiancarlo nella conduzione dell’azienda. Si parte da un’accurata selezione di uve di Sangiovese del “Pian della Casina”. Luminoso e compatto, veste rosso rubino. Ha un profilo odoroso compiuto ed espressivo, centrato su mora e amarena in confettura.Seguono presenze di vaniglia, cioccolato, cardamomo e liquirizia. Assaggio di buona struttura e calore. I tannini ben amalgamati lasciano la morbidezza libera di esprimersi. Epilogo persistente.

Il Chianti Classico Riserva di Fizzano Gran Selezione 2018 nasce dall’omonima Tenuta. Impenetrabile rosso rubino. Al naso evidenze speziate e balsamiche accompagnano mora e mirtillo in gelatina. Sviluppa poi riconoscimenti di cioccolato, vaniglia, cannella ed erbe alpine. Al palato è caldo e avvolgente, di notevole struttura tannica, prodigo nell’intensità. Il Chianti Classico Sergio Zingarelli Gran Selezione 2017 rappresenta la massima espressione dei vini di Rocca delle Macie. Anni di lavoro per ricavare il meglio che possono offrire i vigneti della Tenuta delle Macie dove il Sangiovese si esprime in modo unico e irripetibile racchiudendo le peculiarità del territorio. Rubino mediamente concentrato con orlo granato. Sentori di ciliegia sotto spirito, more, rosa canina, alloro e sottobosco. Si aggiungono effluvi di cipresso, legno di sandalo, scorza d’arancia rossa e ricordi di noce e chinotto. In bocca esprime un intreccio tannico sontuoso, ben composto con l’alcol e la seducente freschezza. Ne deriva un’avvolgente sensazione di grande eleganza, con finale sapido e persistente. Direi proprio che la sfida si può considerare vinta a mani basse.

Rocca delle Macie

