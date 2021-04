Il Sangiovese Bòggina è “Riserva” con la nuova annata 2019

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 20:00

L

Tenuta Petrolo

Luca Sanjust

Riserva per sempre

, terza generazione della famiglia, è alla guida di, storica realtà vinicola sulle ultime propaggini a Sud-Est dei. La tenuta si estende su 272 ettari a un'altezza compresa tra i 250 e i 500 metri slm. Le proprietà sorgono nella, caratterizzata da un terreno con presenza di galestro, alberese e arenaria con argilla.La produzione vitivinicola aziendale sin dalla seconda metà degli anni ‘80 ha mirato esclusivamente a far nascere, fortemente legati al territorio grazie ai vitigni piantati in massima parte a Sangiovese. I vini di punta di Petrolo sono il Torrione, l’essenza di Petrolo, in prevalenza, il cru Galatrona, Merlot in purezza e simbolo dell’azienda, il cru Campo Lusso, Cabernet Sauvignon in purezza, e iCon l’il Doc Val d’Arno di Sopradiventa “”, si evolve, cambia pelle. Circa 3.000 bottiglie che esaltanoe profondità d’espressione del Sangiovese della vigna di Bòggina. “Rinasce” con unaderivata da undella pittrice-artista. Il(Bcr) da ora in poi sarà sempre “Riserva” e si affianca al(Doc Val d’Arno di Sopra Sangiovese Vigna Bòggina Biologico) e al(Igt Trebbiano Biologico).Per informazioni: www.petrolo.it