Santa Sofia svela l'Amarone Riserva 2013

Solo un anno fa Santa Sofia, giunta al suo cinquantesimo anno di vita, presentava la sua prima denominazione Riserva ai clienti più affezionati, appassionati di Valpolicella e wine lovers. Un successo destinato anche alla nuova limited edition dedicata al vino icona del territorio e della storica cantina: l’Amarone della Valpolicella Docg Classico, con la Riserva dell’annata 2013.

Un percorso meditato, costruito e lungimirante che inizia tra i filari più antichi dei vigneti storici e continua in cantina: 100 giorni di appassimento, 5 anni in pregiate botti di rovere di Slavonia e 2 anni in bottiglia: un’attesa che regala al vino carattere, personalità ed equilibrio per sole 6.093 bottiglie. E l’identità di Santa Sofia è evidente in ognuna delle bottiglie, con la sua freschezza e piacevolezza in grado di accompagnare momenti di convivialità e meditazione.

L'Amarone 2013

La degustazione

Dal colore rosso ciliegia intenso, la 2013 avvolge con gli aromi di frutta rossa matura come amarene e marasche che insieme a note di caffè, pepe e noccioletostate regalano dinamicità al vinosenza precedenti tra tannini vivaci e buona acidità. Un’intuizione quella del vigneron Luciano Begnoni avuta nel 2012, quando decide di riservare l’uva calda e rigogliosa dei filari più “saggi” dei vigneti storiciper osservarne l’evoluzione e il potenziale di affinamento.

Siamo in Valpolicella, tra le colline ricche e sinuose di Negrar, Marano di Valpolicella, Fumane e San Pietro in Cariano dove la famiglia Begnoni da più di 50 anni custodisce i vigneti storici di Santa Sofia: per la Riserva 2013, grappoli selezionati di Corvina e Corvinone al 70% e Rondinella per il restante 30%.

Santa Sofia

via Ca’ Dede’ 61 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

Tel 045 7701074