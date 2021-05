Il Sassicaia di Tenuta San Guido festeggia i 50 anni dal debutto

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 09:30

C

Sassicaia 2018 e il territorio di Bolgheri (Li)

90 ettari e una Doc nella proprietà

Il fattore 8

Un'annata classica

Vigneti della Tenuta San Guido

La primavera e l'estate

La vendemmia

Annate di Doc Bolgheri Sassicaia

La critica internazionale

on l’annata 2018. L’annata 1968 fu infatti la prima a essere messa sul mercato da suo padre Mario con l’accoglienza degna di un Premier Cru bordolese. La Doc Bolgheri Sassicaia prevede un uvaggio Cabernet Sauvignon (85%) e Cabernet Franc (15%) con allevamento a cordone speronato. I terreni su cui insistono i vigneti mostrano caratteristiche morfologiche diverse e composite, con forte presenza di zone calcaree ricche di Alberese e Gabbro, nonché di sassi (da cui prende il nome il vino), e sono parzialmente argillosi. Si trovano a un’altitudine compresa fra i 100 e i 400 metri slm, con esposizione a ovest/sud-ovest.. Il microclima di Bolgheri (Li) è determinate per una corretta maturazione delle uve, essendo influenzato dal mare e dalla cintura di colline retrostanti che protegge i vigneti dai venti. La diversificazione di altitudine contribuisce alla complessità e al carattere del vino.A conferma di ciò, uno studio dell’Università di Milano ha messo in luce l’assoluta unicità dei vigneti della Tenuta San Guido per tipologia di terreno, rispetto a quelli dell’intera zona circostante. In questa situazione di grande privilegio naturale è stato possibile trovare, in un ventaglio di migliaia di ettari,– ha dichiarato il direttore generale- Mostra un legame costante con il 2008, 1998, 1988 e, naturalmente, con l’annata 1968, che segna il debutto sul mercato del Sassicaia . L’andamento stagionale del 2018 è stato davvero perfetto e ha reso il miglior omaggio a Mario e Nicolò Incisa della Rocchetta in un anniversario così importante come questa celebrazione dei 50 anni».Quella del 2018 per il Sassicaia è stata un’annata classica.. Situazione che si è protratta fino a febbraio, con maggiore intensità di piogge e qualche nevicata nelle quote più alte. A cambiare radicalmente la situazione è intervenuto “Burian” proveniente dalla Siberia che nell’ultima settimana di febbraio ha fatto crollare le temperature andando ben sotto lo zero e con precipitazioni nevose anche a Bolgheri. Una situazione che non si manifestava da anni, con temperature diurne e notturne che per oltre una settimana si sono sempre mantenute tra i -2 e i -5°C.Da marzo hanno teso a rialzarsi, ma subito dopo un’ulteriore ondata di gelo ha interessato tutta l’Italia e soprattutto la costa toscana con temperature al di sotto della media stagionale e piogge. Dalla seconda decade di aprile è arrivata la primavera con il rialzo delle temperature e giornate soleggiate. Maggio è iniziato con piogge e vento.. Per tutto il periodo della primavera fino a estate inoltrata le temperature si sono mantenute nella norma, senza eccessi di caldo e con piogge saltuarie che hanno favorito le fasi fenologiche della fioritura e allegagione in modo perfetto. Solo in luglio il caldo si è fatto intenso, seppur con buona ventilazione notturna. Questa situazione si è protratta fino a prima di ferragosto, perché dal 14 agosto una perturbazione con piogge abbondanti ha portato refrigerio alle viti e normalizzato le temperature.. Giornate di sole, temperature fresche (specialmente di notte) e assenza di venti marini, hanno consentito lo svolgimento di una maturazione fenolica delle uve veramente eccellente con la possibilità di sviluppare bene profumi e acidità.. La produzione è stata leggermente inferiore alle aspettative ma, al contrario, di qualità fantastica, con ottimo livello di maturazione sia fenolica che tecnica, contenuti zuccherini e di alcol non eccessivi e ottima complessità aromatica.Dopo la selezione delle uve, le soffici e delicate operazioni di pressatura e diraspatura, avendo cura di non rompere l’integrità degli acini, a cui ha fatto seguito lai.Frequenti rimontaggi di ossigenazione e délestage ripetuti ogni giorno durante la fermentazione primaria, hanno consentito l’ottenimento di mosti di grande eleganza e spiccata acidità., consentendo l’introduzione dei mosti in legno dalla prima decade di dicembre 2018.Il vino è stato quindi messo in, sempre mantenendo separate le masse per provenienza di vigneto. L’assemblaggio della massa selezionata è stato effettuato a fine dicembre 2020 e da lì sono iniziate le fasi preparatorie per l’imbottigliamento, che si è svolto dal mese di gennaio. E dopo la fase di affinamento in vetro, la commercializzazione. Il risultato èLa giornalista, responsabile per il mercato italiano, di Robert Parker Wine Advocate, punto di riferimento delle critica enologica mondiale: «. Ho trovato il bouquet e la sensazione in bocca come un ritorno a casa o un ritorno alla filosofia classica di Tenuta San Guido . Per molti versi, il 2018 rappresenta un’intersezione o convergenza stilistica delle due annate precedenti. Il vino offre la precisione e l’eleganza del 2016 (che ho segnato 100 punti) e l’annata 2017 più cauta o affusolata (che ho segnato 94 punti). Ho assegnato all’annata 2018 un punteggio di 97+, con un’enfasi sul segno più per sottolineare il futuro potenziale di invecchiamento di questa bottiglia».Per informazioni: www.tenutasanguido.com