Sei chicche enologiche francesi: il “viaggio” in Champagne di Pellegrini Spa

Pubblicato il 01 maggio 2021 | 09:30

n territorio di quasi 35mila ettari con più di 15mila vigneron, e altri 3.500 ettari divisi fra 350 entità, grandi maison o piccoli négociant. Se comprendere la, intesa come terra di produzione di uno dei prodotti più famosi del mondo, vi sembra complicato, chiedete consiglio a, presidente di, distributore di vini e distillati di qualità dal 1904, che è riuscito a selezionare sei autentiche chicche di questo territorio seguendo una filosofia precisa: produzione biodinamica, vinificazione parcellare, utilizzo di botti e lieviti indigeni in prima fermentazione. “Entrare” nel suo catalogo è come fare un viaggio in Champagne.«Il nostro percorso è iniziato con- esordisce Pellegrini - incontrare Jean-Hervé e Laurent Chiquet, proprietari della Maison, in un momento in cui noi stavamo cercando qualcosa di diverso dai soliti Champagne è stata una fortuna. Il loro, è stato qualcosa di rivoluzionario nel mondo Champagne».Il problema? Le quantità: «I volumi a noi assegnati da Jacquesson - ammette Pietro - in pochi anni non sono più bastati per soddisfare le richieste del mercato italiano». Da Jacquesson ad Agrapart il passo è stato breve. Letteralmente. «Un giorno - racconta Pietro - Jean-Hervé Chiquet mi ha detto: “Ad Avize c’è un vigneron nostro confinante che in vigna è più bravo di noi. Si chiama”. Non ci ho pensato due volte e Agrapart è entrato a far parte della nostra selezione».Se Jacquesson non si può categorizzare in relazione a una singola varietà di uva prodotta, e Agrapart è un grande protagonista dello Chardonnay, Pouillon lo è del Pinot Noir., a Mareuil sur Ay, premier cru nella Vallée de la Marne orientale, è l’emblema del “récoltant” (il vigneron che produce e commercializza Champagne con la propria etichetta, a partire da uve provenienti esclusivamente dai suoi vigneti ed elaborate nelle sue cantine, ndr). La sua produzione rappresenta in pieno l’idea di Champagne di Pellegrini Spa : principi biodinamici, parcellizzazione, uso di lieviti indigeni».La terza uva fondamentale in Champagne è il Pinot Meunier. «Per questo abbiamo scelto- spiega Pietro - un grande interprete di questo vitigno». Orban si trova a Leuvrigny, comune nella Vallée de la Marne occidentale, uno dei pochi comuni della Champagne dove viene coltivato quasi esclusivamente il Pinot Meunier con risultati eccezionali.«Rappresentare al meglio le varie zone viticole all’interno di una regione di produzione è una caratteristica primaria del nostro catalogo. Mancava un territorio altrettanto fondamentale in relazione alla geografia della Champagne: la, nell’Aube, molto più a sud e più vicino alla zona di produzione dello Chablis. La selezione non è stata facile e dopo alcune visite e diverse degustazioni la scelta è caduta su un giovane vigneron laureato enologo a Bordeaux nel 2006:. Sentiremo presto parlare di lui».L’ultima scoperta di Pietro è stata, un altro grand cru della Côte des Blancs, a Cramant, altro interprete di Champagne di assoluta identità e purezza. «L’incontro con, i proprietari della Maison, è stato casuale», ricorda Pietro. «Conosciuta la loro puntigliosa attenzione ai minimi particolari e soprattutto l’assoluta qualità della loro (purtroppo piccolissima) produzione, è stato impossibile non aggiungere questa vera e propria chicca al nostro catalogo».Per informazioni: www.pellegrinispa.net