Sof, rosato premium di Antinori. Un vino che punta in alto

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 19:30

U

Sof: la bottiglia ricorda un'anfora - Foto Lorenzo Lessi

Un color pesca tanto desiderato

Sapidità e finezza

: l’idea è quella di un rosé di altissimo livello e in stile provenzale che guarda negli esiti a Domaine Ott, storico produttore con cui si identifica la Provenza in termini enologici. Ma, racconta una passione che si tramanda di padre in figlia ed esprime le molteplici sfumature della costa toscana con rara eleganza e livelli qualitativi altissimi. Il Sof è un Toscana Igt, un rosato ottenuto da uve rosse: i vigneti di Syrah e Cabernet Franc sono vicini al mare sulla costa dell’Alta Maremma, in posizione speculare alla Provenza. Il clima è più fresco rispetto all’interno e garantisce un’acidità delle uve ideale per la vinificazione in rosa.Le uve vengono selezionate dai vigneti di San Giovanni a Bibbona. I terreni, situati a mezza collina, sono composti da sabbia e limo, con una lieve presenza di argilla.che permette di mantenere la freschezza e l’aroma del frutto e di raggiungere una bella acidità. La raccolta viene effettuata a mano, alle prime luci dell'alba, durante la prima settimana di settembre. Gli acini diraspati vengono lievemente pressati, ottenendo così il mosto fiore. È proprio in questo momento che l’, grazie alla sua capacità tecnica, effettua varie degustazioni del mosto, attenti controlli visivi, al fine di raggiungere il color pesca/ramato fortemente desiderato dai suoi ideatori, Sophia e Lodovico Antinori. La vinificazione è comunque effettuata in bianco. Successivamente, viene fatta la fermentazione alcolica in tini di acciaio a temperatura controllata, a cui segue un affinamento di circa 5 o 6 mesi, sempre in acciaio, per preservare i delicati aromi di questo vino.Arioso e profumato, con note di fiori e frutti bianchi ma anche melograno, ribes rosso e fragola, con rimandi balsamici. Ricorda la brezza marina e l’intensità della terra dove vengono coltivate le uve da cui nasce. In bocca ha una bella struttura, anche se a livello aromatico è meno importante e impegnativo del naso. Ideale per la sua sapidità e finezza adPer informazioni: www.antinori.it