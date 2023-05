Spumanti Col Vetoraz, degni interpreti della vera natura del Valdobbiadene Docg

Il Valdobbiadene Docg, oggi patrimonio Unesco, è una terra unica e di estremo valore dove tutto è superiore e parla il linguaggio dell’eccellenza. L’impegno costante dei viticoltori che la abitano l’ha resa capace di offrire frutti di regale eccellenza proprio come le bollicine che ogni anno vengono imbottigliate da Col Vetoraz, unica azienda dell’intera denominazione situata sul punto più alto, a 400 metri sul livello del mare, incastonata negli incantevoli scenari delle celebri colline del Cartizze.

Qui, un’attrezzata sala degustazione con personale multilingue adeguatamente formato all’hospitality, accoglie i visitatori per accompagnarli in un viaggio sensoriale unico e imperdibile, che coinvolge olfatto e gusto, ma regala anche emozioni visive indimenticabili, grazie ad una terrazza panoramica mozzafiato, affacciata a perdita d’occhio sui vigneti digradanti fino a valle.

La gamma di spumanti Col Vetoraz, dalla tradizione della famiglia Miotto

Spumanti Col Vetoraz, in ogni calice uno stile inconfondibile

L’azienda inoltre, nel nome dell’incontro di eccellenze, ha dato il via a un’interessante iniziativa che coniuga vino e arte ospitando artisti che, a rotazione di qualche mese, hanno l’opportunità di esporre le proprie installazioni in uno spazio alternativo e di grande suggestione. Fino a maggio si possono ammirare le creazioni di Silvia Canton, parte della collezione “In Divenire-La metamorfosi del Sughero”.





Un’occasione in più per raggiungere Col Vetoraz e approfittare dei pacchetti di degustazione disponibili, chiamati “Conoscere il Valdobbiadene” studiati per offrire uno specifico approfondimento sul territorio e sull’intera gamma degli spumanti, scoprendo in ogni calice uno stile inconfondibile in cui armonia, equilibrio ed eleganza giocano un ruolo chiave.

La cantina veneta è situata sul punto più elevato dell’area del Cartizze a 400 metri di altitudine 1/4 Gli spumanti Col Vetoraz sono complici di indimenticabili momenti di condivisione 2/4 Gli spumanti Col Vetoraz sono degni interpreti della vera natura del Valdobbiadene Docg 3/4 Col Vetoraz si trova a Santo Stefano di Valdobbiadene sulla sommità dell’omonimo colle, parte delle celebri colline del Cartizze. 4/4 Previous Next

È proprio questa piacevolezza che rende gli spumanti Col Vetoraz complici di indimenticabili momenti di condivisione, degni interpreti della vera natura del Valdobbiadene Docg, considerato il vino del benvenuto.

Col Vetoraz Spumanti

Strada delle Treziese 1 - 31049 S. Stefano di Valdobbiadene (Tv)

Tel 0423 975291