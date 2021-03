Tanca Cuvée Josephine Fortis, Champagne di... super nicchia

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 20:01

Champagne Tanca Cuvée Josephine Fortis Brut, da uve Pinot nero e una piccola percentuale di Pinot bianco

è unodal colore oro pallido e dall’aspetto fluido e luminoso. Il, fresco e fruttato e la rotondità gli permettono di sedurre ogni palato. All’olfatto risaltano i sentori di limoni, mele verdi, pesche gialle e frutta secca mentre al palato è, e sviluppa un’. Sostenuto da un’elegante acidità, si caratterizza per il, rotondo e fruttato. Da uve, si rivela ottimo anche in abbinamento a pesce crudo eLadi Champagne firmata Tanca Brands è composta da: la Cuvée Josephine Fortis, un Blanc de Blancs, une un. Sono disponibili presso, una società nata nel 2013 per commercializzare in Italia prodotti di alta orologeria svizzera, poi specializzatasi nella vendita di una gamma più ampia di articoli di lusso , attentamente selezionati da un team di esperti. La filosofia è permettere di poter acquistare, in autonomia e con la massima rapidità e sicurezza, prodotti di nicchia, difficili da reperire altrove, già testati e selezionati.Per informazioni: www.tancabrands.com