Tenuta Conte Vistarino, la casa del Pinot Nero

Doppio evento il 14 dicembre in un Olprepò Pavese ammantato di neve. A Rocca de’ Giorgi, presso la tenuta Conte Vistarino, Ottavia Giorgi di Vistarino ha raccontato la sua casa vinicola, incontro cui ha fatto seguito, nei saloni della settecentesca Villa Fornace, la presentazione del libro “Terra, mare, vegetali”, firmato da Alessandro Proietti Refrigeri, stella Michelin con il ristorante Villa Naj di Stradella (Pv).

1865 Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Dosaggio Zero Millesimato Tenuta Conte Vistarino

Le prime barbatelle

«Siamo nella casa del Pinot Nero – ha spiegato Ottavia Giorgi di Vistarino – Qui nel 1850 Augusto Giorgi di Vistarino piantò per primo il Pinot Nero a Rocca de’ Giorgi importando le barbatelle dalla Francia. Oggi l’Oltrepò ne coltiva ben 3.000 ettari, la terza zona al mondo dopo Borgogna e Champagne. Un territorio vocato per terreni e clima, esposizioni e altitudini».

Alessandro Proietti Refrigeri e Ottavia Giorgi di Vistarino

L'intuizione dei cru

Tenuta Conte Vistarino è un’azienda a corpo unico con un’estensione di 826 ettari, di cui 200 coltivati a vigneto. Di questi, la metà è a Pinot Nero. 300 gli ettari di bosco, a garanzia di una naturale e costante biodiversità. Un universo viticolo che Ottavia Giorgi di Vistarino ha saputo interpretare vinificando separatamente le uve provenienti da zone diverse creando diversi cru e vinificando con successo il Pinot Nero anche in rosso.

La moderna cantina si sviluppa su diversi livelli

Nuova vita per la cantina

Un dinamismo ben rappresentato dalla cantina, ristrutturata e rinnovata nel 2017. Una struttura avanzata, che miscela antico e moderno con stile, disposta su diversi livelli dove uva e vino si muovono solo per caduta. Tini d’acciaio e 72 barrique di Borgogna ne rappresentano lo spirito. Delle vasche di cemento sono state mantenute solo le facciate; all’interno custodiscono le vecchie annate. Una produzione articolata che, oltre al Pinot Nero nelle sue declinazioni (Metodo Classico e Charmat, rosso e bianco), si completa con vini rossi, bianchi, rosè e dolci. Viene vinificata tutta la raccolta per una produzione di 250 mila bottiglie. Nel complesso, come ha sintetizzato Ottavia Giorgi di Vistarino, la Tenuta è una start up datata 1850.

La serata nei saloni della settecentesca Villa Fornace
Sono 72 le barrique in cantina
Le vasche in cemento oggi custodiscono le vecchie annate

Il libro del gusto

Nel corso della serata, Alessandro Proietti Refrigeri ha presentato il libro “Terra, mare, vegetali” (Trenta Editore). In 125 pagine racconta la personale alla ricerca del gusto, l’elemento che sta al centro della sua filosofia e attorno al quale ruotano la tecnica e la sperimentazione. Il libro racchiude tutti quei piatti che si sono sviluppati nel tempo, ma che non hanno mai perso la propria identità. Una quarantina di ricette. Tra quelle del cuore, i Tortelli con ripieno di galletto e limone candito su base di patate al forno («Mi ricorda la cucina della nonna»), il Risotto cacio e pepe, in onore alla sua città natale, Roma, e Rape, radici e vegetali: 40 vegetali trattati in modo specifico in un unico piatto («Si è persa l’abitudine di mangiare vegetali al ristorante»). L’abbinamento consigliato è con un gin.

Risotto cacio e pepe con Bertone 2017 Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese Doc

Campioni da valorizzare

Oltre al racconto della propria esperienza culinaria, Proietti Refrigeri si è soffermato sulle tante aziende dell’Oltrepò Pavese con cui lui collabora e che si impegnano nell’esaltazione di questa terra, tanto ricca, quanto ancora relativamente poco conosciuta. In particolare nel libro vengono citati Riserva San Massimo (riso), Il Boscasso (formaggi di capra), Molini di Voghera (farine), Sabatini Gin (gin), Conte Vistarino, che con i suoi Pinot Nero ha accompagnato una selezione di ricette. «Non conoscevo l’Oltrepò prima di essere chiamato dalla famiglia Viglini a Villa Naj – racconta Alessandro Proietti Refrigeri – Un territorio bellissimo, ricco di eccellenze da valorizzare».

Il ricavato della vendita dei libri presso il ristorante Villa Naj sarà devoluto all’associazione Gli Amici di Teo, onlus che ha come obiettivo la costruzione di una casa per ragazzi/adulti autistici per consentire loro di vivere serenamente la loro vita con persone preparate.

Conte Vistarino Azienda Agricola

Fraz. Villa Fornace 8 - 27040 Rocca de’ Giorgi (Pv)

Tel 0385 241171

www.contevistarino.it