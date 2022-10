Tenute Piccini, omaggio a Collodi con Pinocchio in etichetta

Tenute Piccini 1882 compie 140 anni e lo festeggia con una nuova etichetta. Si chiama Pinocchio ed è un vino che unisce tre grandi vitigni rossi: il floreale e complesso Sangiovese toscano incontra la freschezza del Sangiovese emiliano-romagnolo, il tutto avvolto dal calore della frutta a bacca nera del Negroamaro. Un viaggio attraverso tre regioni, Toscana, Emilia Romagna e Puglia per ricordare Pinocchio, il capolavoro letterario di Carlo Collodi, alias lo scrittore e giornalista fiorentino Carlo Lorenzini che ha raggiunto lo stesso traguardo dei 140 anni.

La particolare bottiglia vuole ricordare la forma dei tradizionali fiaschi e la gommalacca che incapsula la bottiglia conferisce un’ulteriore nota di stile e di fascino, rievocando col suo profilo stilizzato, il celeberrimo berretto del burattino.

L'etichetta in omaggio a Collodi

La degustazione

Rosso rubino intenso nel bicchiere, al naso svela aromi agrumati, di fragole, more e frutti di bosco, ma anche note speziate e di erbe aromatiche. Il sorso è fresco ed esuberante. Si accompagna molto bene con antipasti di salumi, primi piatti e con la pizza.

Piccini l’azienda vinicola nata nel 1882 a Poggibonsi è arrivata alla quinta generazione. Il gruppo oggi comprende cinque tenute di proprietà nei territori più importanti d’Italia, oltre 200 ettari con la Fattoria di Valiano, azienda del Chianti in provincia di Siena; Tenuta Moraia in provincia di Grosseto, lungo la costa toscana in Maremma; Villa al Cortile che a Montalcino rappresenta un punto di riferimento per la produzione del Brunello.

Uscendo dalla Toscana in Basilicata con i 15 ettari vitati della Regio Cantina in cui si produce uno dei migliori Aglianico del Vulture e per finire lungo le pendici del grande vulcano Etna in cui sorge Torre Mora, azienda che vede i propri filari estendersi tra i comuni di Castiglione di Sicilia e Linguaglossa.

Tenute Piccini

località Piazzole - 53011 Castellina in Chianti (Si)

Tel 0577 54011