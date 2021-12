The Banquet of Nature, nuova espressione dello stile floreale Perrier-Jouët

The Banquet of Nature by Perrier-Jouët è un viaggio sensoriale nel quale la natura è protagonista in ogni fase, dalla preparazione alla conclusione della degustazione, al fine di rivelare le ricche nuances dello Chardonnay, vigneto simbolo della Maison fin dalla sua fondazione. The Banquet of Nature by Perrier-Jouët unisce l’expertise di Séverine Frerson, Chef de Caves, con l’heritage botanica della famiglia fondatrice, per offrire la massima esperienza dello stile floreale caratteristico degli champagne Perrier-Jouët. Questa nuova esperienza di degustazione, disponibile per il pubblico alla Maison Belle Epoque di Epernay durante la stagione natalizia, viaggerà anche in tutto il mondo.

Un nuovo approccio sensoriale agli champagne Perrier-Jouët

Dal 1811, la natura è una fonte inesauribile di ispirazione per la Maison Perrier-Jouët, dal modo in cui crea i suoi champagne alle esperienze che organizza. Lo champagne richiede pazienza e un savoir-faire minuzioso. Questo vale in particolare per le cuvée vintage Perrier-Jouët Belle Epoque, per le quali Séverine Frerson ha ideato The Banquet of Nature by Perrier-Jouët. Questo approccio alla degustazione rinnova l’interpretazione di questi champagne eccezionali e rivela le ricche nuance floreali del vitigno Chardonnay. La natura è al centro dell’esperienza, suscitando i sensi, guidando e valorizzando la degustazione in ogni fase. The Banquet of Nature by Perrier-Jouët è ispirato al ciclo vitale della natura, che introduce ognuna delle fasi dell’esperienza: il terroir, il risveglio, la fioritura.

1. Il terroir: Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs 2004

Per la Maison Perrier-Jouët, è essenziale prendersi cura della terra, perché le viti sane dipendono da un terreno sano. Per preparare la degustazione, su frammenti di gesso del terroir Perrier-Jouët in Champagne gli ospiti distribuiscono acque floreali al fiordaliso, gelsomino e violetta, evocando rispettivamente la mineralità, la florealità e l’eleganza della cuvée. Questa esperienza mette in evidenza gli aromi della cuvée che conferiscono a Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs 2004 la sua grande purezza.

2. Il risveglio: Perrier-Jouët Belle Epoque 2013

Durante i mesi invernali, la natura è discreta. Si prepara a risvegliarsi, raccogliendo la forza per iniziare a crescere. Questa è la fase in cui la natura sboccia, con la promessa di una futura magnificenza. Questa fase della degustazione esplora il profilo aromatico della rara e preziosa cuvée attraverso la texture di diversi fiori evocando la trama unica di Perrier-Jouët Belle Epoque 2013.

3. La fioritura: Perrier-Jouët Belle Epoque 1999

Questo è il momento in cui la natura esprime tutta la sua esuberanza, con un’esplosione di colori, aromi e forme. È un momento di pienezza, intensità e abbondanza. L’esperienza prima della degustazione illustra l’evoluzione dello stile della cuvée Perrier-Jouët Belle Epoque. Gli ospiti sono invitati a degustare 2 petali di fiori commestibili: la viola del pensiero bianca per evidenziare le note floreali del vino e il crescione indiano per far risaltare le note evolutive.

Un’esperienza da vivere alla Maison Belle Epoque di Epernay

Per celebrare le feste e iniziare al meglio il 2022, Perrier-Jouët sta organizzando una serie di pranzi esclusivi da dicembre fino al 29 gennaio 2022, aperti al pubblico su prenotazione, per vivere The Banquet of Nature alla Maison Belle Epoque di Epernay. L’esperienza di degustazione prosegue in un tour internazionale che toccherà Germania, Cina e Giappone, per poter essere condivisa con coloro che non potranno goderne alla Maison Perrier-Jouët di Epernay.

