Timorasso Piccolo Derthona, bianco top dalla Cantina di Tortona

Pubblicato il 15 aprile 2021 | 18:49

Piccolo Derthona è un Timorasso in purezza

Definito il “Barolo Bianco”

elizioso, profumato, fresco e decisamente interessante. Ideale per il pranzo, ma anche come aperitivo o semplicemente per un gradevole momento in compagnia. È il. Un vino per il quale si procede alla raccolta manuale delle uve intorno al 20 di settembre. Per la criomacerazione occorrono 6 ore in atmosfera inerte, mentre la fermentazione avviene a temperatura controllata. Seguono poi 6 mesi di affinamento su fecce fini costantemente risospese e, naturalmente, stiamo parlando di uva Timorasso 100%.Al palato è decisamente. Conserva tutta l’importanza del Timorasso unita ad ampie note di gentilezza e semplicità. Si potrebbe dire che è un Timorasso giovane, meno impegnativo rispetto ai più classici che richiedono invecchiamenti più pronunciati; così come lo si potrebbe definire un vino più vocato alla facile beva, ma in realtà, e questo sorprende chi lo assaggia, è un grande Timorasso ottimo in svariate occasioni.Prezioso vino bianco del Piemonte, tanto da essere definito il “Barolo Bianco”, nasce da un nobile storico vitigno, simbolo per eccellenza dei Colli Tortonesi, quei colli in cui i terreni ricchi di argille arenacee terziarie originate dalla formazione di Zebedassi, sono il suo ambiente prediletto., si distinguono i profumi di albicocca e ananas e si percepisce la pietra focaia.La Cantina di Tortona , Vignaioli del Tortonese dal 1931, produce oltre 400 mila bottiglie all’anno, vino in bag in box e, come dalla nascita, vino sfuso. Non solo Timorasso, ma anche Barbera, Cortese, Dolcetto, Bonarda, Croatina, Favorita, Chardonnay, Cellerina ed altri ancora.Per informazioni: www.cantinaditortona.it