Torcicoda 2016 Tormaresca nella Top 100 di Wine Spectator

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 12:00

Con l'annata 2016 Torciconda entra per la seconda volta nella Top 100 della rivista americana Wine Spectator

, ilprodotto danella, entra per la seconda volta, dopo l’annata 2008, nelladella rivista americanaUn’interpretazione attualissima del Primitivo da parte dell’azienda vitivinicola pugliese di. Ha dato vita a un vino che si presenta di un colore rosso rubino intenso con sfumature violacee. Al naso spicca per sensazioni di frutti rossi come amarena, ciliegia sotto spirito e prugna ben in armonia con note di liquirizia e delicati sentori di canditi. Al palato è. Un vino die caratterizzato da unaed elegante.sorge a San Pietro Vernotico (Br) in una delle zone più belle dell’. L’azienda, che si estende su una superficie di circa 500 ettari, di cui 350 piantati a vite e 85 a uliveto, si sviluppa lungo la costa adriatica. Il cuore della tenuta è costituito dallaPer informazioni: www.tormaresca.it