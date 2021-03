A metà strada tra l'Amiata e Montalcino, i vini di Castello di Potentino

Pubblicato il 18 marzo 2021 | 10:16

C

Un unicum nel panorama vitivinicolo toscano

Nient’altro che la naturale espressione della terra del Monte Amiata

rappresenta un unicum nel panorama produttivo toscano. Poco distante da Castelnuovo dell’Abate (e dunque dal distretto vinicolo di), costituisce in realtà un avamposto del contesto amiatino che ne ispira perfino il nome del vino-bandiera, ilVado a descrivervi una per una le creature di2019 nasce ispirato dalle vecchie usanze deiche, partendo dai primi rudimenti della vinificazione, ricavavano vini acerbi o stramaturi, enologicamente approssimativi, che potevano viaggiare solo in bottiglie da un litro con il tappo a corona (scelta in linea con il sens of umor della provenienza inglese di Charlott) e destinate ad un mercato squisitamente locale. È chiaro che qui le cose sono ben diverse: ilvinificato in acciaio per soli 6 mesi si esprime con la classica vena di frutto nero e un tannino pimpante ma non sgarbato, a tutto vantaggio della facilità di beva.2019 è una versione rosata del Sangiovese ottenuta utilizzando la tecnica del, stando 6 ore sulle bucce e 6 mesi in acciaio. Profumi di frutta rossa più che floreali, bocca in piena corrispondenza olfattiva e sorretta da un’acidità ben dosata che rende molto piacevole il sorso.2014 è una scommessa vinta. A dispetto di un’annata piovosa, Charlotte rischia il tutto per tutto e raccoglie il Sangiovese soltanto a fine ottobre. Ne nasce un vino integro nella sua maturazione con una filigrana tannica ben costruita da cui scaturisce una trama corposa e fine al tempo stesso. Il frutto rosso è nitido e pulito, lo sviluppo progressivo e senza cedimenti. Sulla stessa falsariga il Sacromonte 2011, solo appena più evoluto.Il2012 a base Alicante, meglio nota come, viene raccolto da vecchie vigne recuperate con una tenacia ammirevole. Il risultato è un vino che dispiega una trama gustosa con note di confettura di frutti neri e melograno, dapprima timido ma poi scorrevole e persistente.2010 è il frutto di una lunga attesa. Il vino aveva bisogno di stare in bottiglia più del consueto per addomesticare al meglio la spinta giovanile del Sangiovese. Adesso è risolto in tutte le sue sfumature, anche evolute ma sempre tese nei ritorni nitidamente floreali e mentolati.Nient’altro che la naturale espressione della terra del Monte Amiata. Non è tutto ma il Piropo (un Pinot Nero) merita uno spazio a parte. Ne riparleremo.Per informazioni: potentino.com