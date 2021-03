Tramaglio Maremma Toscana Doc, un bianco che sa invecchiare

Pubblicato il 30 marzo 2021 | 21:00

Tramaglio, la nuova Ansonica Doc Maremma

Un bianco mascherato da rosso

rodotto nella cantina cooperativa di, a Magliano in Toscana (Gr), nasce, la nuova, un’etichetta che valorizza untroppo a lungo considerato il “fratello minore” dei bianchi toscani.«Tramaglio – spiega, enologo di Terre dell’Etruria – è un, secco e strutturato, e rappresenta il naturale proseguimento di un percorso che portiamo avanti da quando abbiamo iniziato la collaborazione con, che vede la valorizzazione dei vitigni autoctoni maremmani. Uncon una leggera aromaticità e una struttura marcata in bocca data da un livello di tannino insolitamente alto per un bianco, che permette di abbinarlo ae anche acome coniglio e pollo e piatti della tradizione toscana a base di verdure».Perfetto d’estate ma non solo. Proprio grazie alle sue caratteristiche l’è un “bianco mascherato da rosso”, che si può. «Con questo vino – annota Falsini – vogliamo sfatare il mito dei bianchi giovani da bere in annata: grazie alla tecnica e alla cura in cantina Tramaglio è ottimo anche dopo 2-3 anni di».è la più grandedella Toscana , risultato di una serie di aggregazioni di diverse cooperative, che affonda le proprie origini nella Cooperativa Produttori Donoratico fondata nel 1950. Con circa 3500 aziende agricole associate, si pone sul mercato della filiera agroalimentare con l’obiettivo di valorizzare ledei propri associati e di indirizzare, seguire e aiutare le aziende agricole nelle scelte agronomiche e produttive.Per informazioni: www.terretruria.it/vino