Tschaupp di Tenuta Schweitzer, altoatesino elegante e longevo

Pubblicato il 13 aprile 2021 | 09:30

l vigneto diè situato a Tirolo, nei pressi di Merano, sotto il Castel Tirolo, ad una altitudine di circa 450 metri sul livello del mare. L’unico vitigno presente nel vigneto è lo. Il suo nome, “” (tradotto dal tedesco medievale “guarda”), descrive la sua posizione privilegiata, con una vista d’angolo spettacolare su tre versanti del Burgraviato: verso sud sulla Val d’Adige, verso sud-ovest sulla città di Merano e verso nord-ovest sulla Val Venosta. Sono proprio queste tre posizioni del vigneto che gli conferiscono la sua particolarità: ogni orientamento è caratterizzato da esposizioni solari, nonché termiche, differenti. La vendemmia delle tre diverse zone avviene tra inizio e fine settembre in momenti diversi, proprio per dare risalto alla particolarità geografica del vigneto.Queste caratteristiche conferiscono al vitigno Tschaupp peculiarità che si ritrovano anche nel bicchiere: lo Chardonnay di Tenuta Schweitzer si presenta con un bel colore giallo brillante; al naso è delicato e fruttato con note esotiche di banana matura e delicati aromi floreali. In bocca è. Tschaupp è un vino ideale da bere fresco come aperitivo, o in abbinamento a primi piatti a base di verdure, secondi di pesce o con il sushi.Durante il processo di vinificazione, le uve vengono pressate in maniera soffice e il mosto subisce la chiarifica statica. Successivamente viene fermentato in parte in serbatoi d’acciaio ad una temperatura controllata di 18°C e in parte, per il 30% circa, in botti di acacia, favorendo sempre una fermentazione lenta e controllata.L’enologo è, conosciuto e premiato con diversi riconoscimenti nazionali ed internazionali, nonché grande interprete del grande vitigno che nella Tenuta Schweitzer ha trovato terra d’elezione. Un buon invecchiamento permetterà di apprezzare questo vino in beva ottimale dai 3 anni in su.I vini di Tenuta Schweitzer sono distribuiti in Italia daPer informazioni: www.pellegrinispa.net