Umberto Cesari Wine Experience, alla scoperta del vigneto Emilia

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 20:30

ituata sulle colline che dominano l’antica Via Emilia, al confine tra Emilia e Romagna, a un’altitudine che varia da 75 a 250 metri sul livello del mare, la, provincia di Bologna. Tra i primi in Emilia Romagna a, è arrivato negli anni ad essere considerato ambasciatore del Sangiovese nel mondo. Per valorizzare ulteriormente il territorio e i suoi prodotti propone interessanti. Numerose le novità di quest’anno.Il 26 maggio, il 24 giugno e il 15 settembre,, giornalista, life coach & yoga teacher, terrà una lezione disulla terrazza panoramica della Umberto Cesari con vista sui vigneti. Al termine della sessione l’ospite potràla cui etichetta, Golden Glass, richiama un mandala; saranno proposti Moma Spumante e Moma Bianco abbinati a piatti del territorio.Un’esperienza in rosa per renderee scoprire tutte le sfumature gustative e olfattive diLa terrazza farà ancora da cornice alla degustazione guidata dalla sommelier per conoscere un vino estivo dal gusto unico, con una spiccata personalità.Per i winelovers che preferiscono godere di un momento di piacevole relax e approfondire la conoscenza di Costa di Rose da casa, una sommelier guiderà l’. Il cliente riceverà uno speciale pack degustazione, contenente Costa di Rose e Colle Belvedere Pignoletto insieme a l'occorrente per la degustazione., per sentire profumi e godere dei panorami. Un’esperienza preludio alla visita guidata alle cantine e alle bottaie di affinamento. La visita si chiude con la degustazione dio, abbinati ai prodotti tipici della regione.Unisce: un viaggio alla scoperta dei vitigni autoctoni dell’Emilia Romagna, con visita guidata alla cantina, alla bottaia e tasting dei vini Cesari più legati alla tradizione del territorio:abbinati a tre specialità selezionate tra i partner dell’azienda, ambasciatori del fine food della regione.Questo tour guiderà l’ospite attraverso lacon una degustazione di tre diverse declinazioni del, in abbinamento alle migliori specialità gastronomiche.Prevede la visita guidata della cantina di vinificazione e della bottaia di affinamento e termina con la degustazione dei tre vini che meglio rappresentano uno dei valori fondanti dell’azienda, l’innovazione, in abbinamento ai prodotti del territorio. Un viaggio alla scoperta di vini sempre più versatili e contemporanei:Per informazioni: www.umbertocesari.com