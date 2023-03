Un'etichetta d'artista per il vino L’Alba e la Pietra

L’etichetta di questo vino, L’Alba e la Pietra de Il Poggiarello, rappresenta la visione dell’artista piacentino Armodio (all’anagrafe Vilmore Schernardi) della Pietra Parcellara. Un affioramento ofiolitico dal colore verde-bluastro, una roccia vulcanica, dalla forma piramidale, di origine antichissima da sempre considerata protettrice della val Trebbia, sull’appennino piacentino, che ha dato vita a suggestive leggende.

Proprio in questa valle, in un ambiente ricco di minerali ed elementi utili alle piante, nasce l’Alba e la Pietra, un vino bianco unico, un uvaggio, dominante la Malvasia di Candia Aromatica, con Ortrugo e Marsanne, macerato sulle bucce e parzialmente affinato in legno. Il suo colore dorato ricorda quello dell’alba che illumina la Pietra Parcellara. Colpisce la complessità dei profumi dove la parte fruttata si trasforma in note balsamiche, morbido, avvolgente. Non va bevuto troppo freddo ed ha una durata particolarmente lunga. Ideale per abbinamenti particolari come gli anolini in brodo o il foie gras.

La valorizzazione dei vitigni di tradizione piacentina

Il Poggiarello è il brand di Cantine 4 Valli, è impegnato nella valorizzazione dei vitigni della tradizione piacentina e punta alla massima eccellenza. Oggi l’azienda può contare su 20 ettari di vigneti eco sostenibili, che dal 2018 sono certificati biologici. Cantine 4 Valli è la più grande realtà privata vitivinicola del territorio. Cantine 4 Valli rappresenta i brand Il Poggiarello, 4Valli, Perini&Perini e Borgofulvia. Il nome Cantine 4 Valli deriva dall’idea di diventare centro di produzione di vini ottenuti dalle uve provenienti dalle 4 vallate piacentine: Val Tidone, Val Trebbia, Val Nure e Val d’Arda.

