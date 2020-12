Uvae, racconti di vite: in viaggio con OnestiGroup lungo l'Italia del vino

Pubblicato il 26 dicembre 2020 | 09:34

L'anfiteartro naturale di Loazzolo (At) con i vigneti Isolabella della Croce

Piemonte e Collio Friulano

Toscana e Sannio Beneventano

Sardegna e Salento

Sicilia

Francia, territori vocati

, azienda di Fiorenzuola d’Arda (Pc) specializzata nella distribuzione nel settore beverage, dal 1986 si impegna a fornire una vasta scelta di prodotti alcolici selezionati ed esclusivi provenienti da tutto il mondo. Un vero e proprio “” che garantisce un portfolio di oltre 65 marchi in esclusiva nazionale in continuo sviluppo. Un ventaglio di merceologie completo.Per quanto riguarda il mondo del vino, il primo catalogo, “”, è stato presentato a Vinitaly nel 2017. In poco più di tre anni i brand distribuiti sono triplicati e il portafoglio si è arricchito fino a diventare un vero e propriodal nord al sud Italia, con l’aggiunta di qualche eccellenza proveniente principalmente dalla Francia.Ilha portato diverse soddisfazioni e nel tempo sono nate partnership molto interessanti con i fornitori seguendo una logica qualitativa dove la selezione delle cantine avviene privilegiando in assoluto, oltre alla qualità, la realtà agricola dei singoli produttori. Questo perchévuole portare nei calici dei propri clienti storie che parlino di uomini, di, diNell’ultimo anno, partendo dal nord Italia, sono state introdotte le cantine Isolabella della Croce, con sede a Loazzolo (At) in una cornice che è un anfiteatro naturale, produttrice tra gli altri piccoli capolavori di Bricco del Falco, premiato per il secondo anno consecutivo con i “tre bicchieri” del Gambero Rosso, e Ronco Cucco, realtà storica del Collio Friulano stimata in particolare per la produzione dei suoi vini bianchi.Isolabella della Croce e Ronco Cucco si affiancano a, punto di riferimento per la storia vitivinicola dell’Alto Adige,, rappresentante della Valpolicella Classica,di Trento Doc e, terra di Barbera, Dolcetto di Diano, Nebbiolo e Barolo.Scendendo verso la dorsale appenninica, il viaggio di OnestiGroup prosegue facendo tappa in Toscana con, in provincia di Pisa nel territorio di Montescudaio, quindi aper un Chianti e infine aper gustare una grande espressione del Brunello di Montalcino. La tappa successiva è, tra le colline del Sannio Beneventano.Dal continente alla Sardegna, più precisamente in Barbagia, a Oliena (Nu) nell’azienda agricola. Altra novità, altra cantina che vanta un “Tre bicchieri” con, Cannonau Nepente di Oliena Riserva biologico. Ritornando sulla terraferma e spingendoci sempre più a sud, una delle ultime acquisizioni a catalogo è, storica cantina nel Salento giunta alla quarta generazione. Produce, miglior rosato d’Italia secondo la Guida Oro I Vini di Veronelli.In Sicilia, laè un vero concentrato di identità. Dalla, vini che sanno raccontare il territorio unendo tradizione e innovazione. Una scelta originale è infine rappresentata da, una cantina atipica, fatta da persone legate da una forte passione per il vino e la creatività. Unica eccezione nel catalogo per territorialità, in quanto i vini di questo marchio abbracciano diverse eccellenze italiane. Ogni vino un personaggio, ogni vino una storia.OnestiGroup, inoltre, si è spinta oltralpe per portare in Italia alcune eccellenze francesi e un marchio di. Oltre a, primo prodotto distribuito in esclusiva dal 2006, vengono rappresentate anche la zona di Limoux con Crémant de Limoux e Blanquette del Domaine Bouché, l’con Henry Fuchs e lacon i produttori Bernard Moreau, Domaine de La Folie e Chanzy, oltre a Domaine du Vieux Loup, realtà familiare in terra diIl viaggio, per il 2020, si conclude con la Mosella e i piccoli gioielli di Riesling prodotti da Meierer. Solo momentaneamente. Nel 2021 la ricerca di piccoli tesori nascosti continuerà senza sosta, sia dentro sia fuori dai nostri confini.Per informazioni: www.onestigroup.com