Valcalepio, promuovere il territorio attraverso le collaborazioni

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca è un’associazione in continua crescita e prosegue la sua opera di aggregazione di enti pubblici, aziende private, associazioni e scuole. “La Satira a Tavola” è l’iniziativa organizzata in vista di Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023, in collaborazione con il Fondo Paolo Moretti e l’azienda Grifal, con il contributo della Camera di commercio di Bergamo. La mostra, composta da 24 immagini, è stata realizzata per la prima volta con materiali ecosostenibili e brevettati da Grifal. L’inaugurazione si è tenuta al Kilometro Rosso di Bergamo, sede della prima tappa del progetto itinerante, che nei prossimi mesi sarà ospitato in diverse location.

Giovanni Malanchini, Paolo Moretti, Giorgio Lazzari, Maria Paola Esposito, Enrico Rota, Giulia Gritti, Bruno Gritti, Roberta Gritti e Fabio Rolfi

L’assessore regionale all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, ha sottolineato che «la strada del vino sta facendo un grande lavoro nell’interesse di tutto il territorio, con una crescita costante e tante iniziative organizzate, con uno sguardo in prospettiva alla Capitale della Cultura Bergamo-Brescia 2023».

Presenti al vernissage, moderato dal giornalista Giorgio Lazzari, il presidente della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca Enrico Rota, il segretario generale della Camera di commercio di Bergamo Maria Paola Esposito, il consigliere segretario dell’ufficio di presidenza di Regione Lombardia Giovanni Malanchini, il consigliere provinciale con delega al Turismo Claudio Bolandrini, il consigliere delegato dal Comune di Bergamo Robi Amaddeo e il presidente di Sacbo Giovanni Sanga, oltre a numerosi sindaci e rappresentanti di associazioni e aziende associate.

Cibo, cultura e tecnologia green rappresentano un’unione vincente per la promozione del territorio bergamasco. «Abbiamo creato una grande iniziativa, in partnership con la Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca», commenta Giulia Gritti, direttore marketing di Grifal. «Lavoriamo da anni nel settore del packaging ed è stata una grande intuizione utilizzare i nostri prodotti per realizzare i pannelli della mostra».

“La Satira a Tavola”, dopo aver esposto le opere presso il Kilometro Rosso, si è spostata al centro commerciale Le Due Torri di Stezzano (Bg) e nei prossimi mesi verrà ospitata da numerosi enti e istituzioni. «Le 24 vignette - commenta il curatore Paolo Moretti - raccontano con ironia, attraverso il tema del cibo, alcuni episodi della storia presente e passata».