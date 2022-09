Verona, incidente nei silos di Cantine Pasqua: un morto e un ferito

Tragica notizia oggi, venerdì 2 settembre, per Cantine Pasqua a Verona, storica azienda di produzione di vini veneti e italiani di qualità, tra i leader nel mercato italiano ed estero, con un secolo di storia. A seguito di un incidente sul lavoro un uomo è morto e uno è gravemente ferito.

Da chiarire la dinamica

Dalle prime frammentarie notizie sembra si tratti di due operai che stavano eseguendo lavori di manutenzione su un silos. Il primo, dopo aver inalato i vapori, ha perso i sensi ed è caduto all'interno.

Il secondo, nel tentativo di soccorrere il collega, è salito rapidamente per le scale esterne tentando di arrivare in vetta ma ha perso l'equilibrio, cadendo e sbattendo violentemente la testa a terra. L'uomo caduto nel silos è deceduto mentre l'altro è stato elitrasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto operatori del 118, CC Verona, vigili del fuoco e Spisal.