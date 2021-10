Vini Doc Sicilia, ottima annata per il Grillo 2020

Un’ottima annata: non è il film diretto da Ridley Scott e interpretato da Russell Crowe, ma la vendemmia 2020 di Grillo secondo quanto evidenziato dal Consorzio di tutela vini Doc Sicilia, presieduto da Antonio Rallo.

Uva e vigneti di Grillo

«Nonostante le difficoltà vissute - commenta il presidente Rallo - i risultati complessivi del Grillo nel 2020 sono stati molto soddisfacenti e questo grazie all’impegno dei tanti produttori e al supporto del Consorzio, che non è mai mancato. Il Grillo si distingue tra le oltre 70 varietà autoctone della regione e, con più di 16 milioni di bottiglie prodotte nel 2020, è sicuramente tra i vitigni che hanno conosciuto una maggiore crescita negli ultimi anni, in virtù di caratteristiche qualitative e di versatilità uniche: per profumi, struttura e vivacità, oggi il Grillo è tra i più richiesti vini bianchi nazionali e per noi è un grande risultato».

Antonio Rallo (foto: Giuseppe Gambina)

In tutta la Sicilia la qualità del Grillo è stata molto buona e i vini dell’annata 2020 si distinguono per l’ottima intensità aromatica e freschezza. Nel 2020 sono state prodotte 16.490.617 bottiglie. Complessivamente, la quantità di uva è stata la più bassa nella storia dell’isola dal 1848, e sono stati prodotti circa 3,7 milioni di ettolitri. A livello climatico il 2020 è stato un anno leggermente meno piovoso rispetto alla media e questo ha contribuito a conservare le uve sane.

Previsioni positive per la vendemmia 2021

Sono più che positive le previsioni per la vendemmia di quest’anno, grazie all’ottimale andamento climatico nei mesi invernali e primaverili che ha permesso una perfetta maturazione delle uve. Lasciato alle spalle un 2020 complicato, il Consorzio guarda con ottimismo alla nuova raccolta, forte anche del positivo andamento dei primi otto mesi dell’anno che hanno evidenziato un incremento sostanziale dell’imbottigliamento, pari al 5%, per un totale di oltre 64 milioni di bottiglie prodotte. A questo si aggiungono i dati positivi dell’export, con i bianchi siciliani che, nel primo quadrimestre dell’anno, hanno registrato addirittura un +45% di esportazioni rispetto al 2020, mentre i rossi si sono attestati sul +10%.



Per informazioni: siciliadoc.wine