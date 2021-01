Vini rossi italiani: ecco i più ricercati!

Pubblicato il 30 gennaio 2021 | 10:15

V

i siete mai chiesti quali sono i migliori? O meglio, quali siano i vini rossi italiani più famosi nel mondo o quelli più ricercati? Sicuramente si tratta di prodotti particolarmente amati, non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo. Moltissimi di questi sono stati premiati, più volte e sono diventate delle vere e proprie icone di alcune città. La tradizione dei vini rossi italiani, d’altronde è sicuramente apprezzata a livello internazionale: moltissime regioni italiane offrono vini rossi prodotti da vitigni autoctoni, che possono tranquillamente vedersela con i migliori vini al mondo.



Migliori vini veneti

Sicuramente il Veneto è una delle regioni che offre degli spunti davvero meravigliosi. Uno su tutti è sicuramente l’Amarone della Valpolicella. Si tratta di uno dei vini più famosi al mondo, che è stato codificato già nel 1936 e che ha raggiunto fama internazionale in breve tempo. È uno dei vini probabilmente più iconici del nostro Paese e che attualmente è apprezzato in tutto il mondo. Qualsiasi cantina che si rispetti possiede, infatti, una selezione di Amarone.

Ma come viene prodotto l’Amarone? Le uve sono raccolte, di solito, a mano, durante la terza decade di settembre e la prima settimana di ottobre: l’uva è scelta in maniera certosina e prevede la selezione di soli frutti sani e praticamente perfetti, al giusto grado di maturazione. Il disciplinare, ad oggi, prevede l’uvaggio composto da uve Corvine (15-90%) e presenza massima di Corvinone del 50%. Fino al 15%, invece, possono essere presenti vitigni a bacca rossa non aromatici, anche se autorizzati e raccomandati.

Migliori vini rossi piemontesi

Altra regione davvero eccezionale per quanto riguarda i vini rossi è sicuramente il Piemonte. In questo caso parliamo di Barolo, Barbaresco, Nebbiolo e così via. Qui è possibile trovare alcuni tra i migliori vini rossi italiani e alcuni di quelli più famosi al mondo.

Vini rossi toscani

Esistono, poi, altri vini rossi di grande qualità in Italia: quelli toscani. Quando si pensa a questa regione non si può fare a meno di citare sicuramente il Sangiovese, il Chianti, il Brunello di Montalcino. Ma non è tutto. La Toscana, infatti, ha raggiunto la fama internazionale, in tal senso, anche grazie ad un prodotto davvero unico al monto e particolarmente pregiato: i vini Super Tuscan. Si tratta di vini che hanno rotto con la tradizione classica, ma che si basano su produzioni locali e di altissimo livello. Molti critici internazionali ritengono questi vini tra i più affermati a livello mondiale.

Vini rossi del Centro e del Sud Italia

Ma anche il Centro e il Sud Italia hanno dato origine a vini rossi di grande qualità. Per esempio, troviamo vini laziali eccezionali che riprendono la tradizione internazionale (Merlot e Cabernet in primis). Da citare, inoltre, il Montepulciano d’Abruzzo, davvero molto particolare. Ma anche nelle Marche possiamo trovare vini eccellenti, come il “Kurni”.

Per quanto riguarda il Sud Italia, invece, impossibile non citare il Taurasi, vino campano fantastico; Feudi di San Gregorio, e i vini di Montevetrano. In Sicilia, invece, possiamo trovare vini eccellenti come Donnafugata, Planeta, Cusumano. In Puglia, impossibile non citare il Primitivo di Manduria e il Negramaro.