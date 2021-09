Il Vino dei Poeti di Bottega, uno spumante rosé vivace e versatile

Il Vino dei Poeti Prosecco Rosé Doc è uno spumante Brut ottenuto da un blend di Glera e Pinot Nero che ha origine da uve coltivate nell’area del Prosecco Doc secondo tecniche classiche e tradizionali e che hanno mantenuto negli anni inalterata la loro qualità e la tipicità.

Il Vino dei Poeti Prosecco Rosé Doc



Vino fresco e delicato

Queste aree sono caratterizzate da un clima mite e da terreni argillosi di origine alluvionale ricchi di minerali. Piacevole colore rosa carico, perlage continuo con un bagaglio aromatico che ricorda i frutti con cenni floreali. Fresco e delicato, al palato si presenta fragrante e riconferma le sensazioni olfattive.



Ottimo da aperitivo e per piatti freddi

Ottimo come aperitivo, è un vino da tutto pasto che si abbina a piatti freddi e leggeri, secondi piatti di pesce non troppo elaborati e carni bianche arrosto o grigliate. Perfetto con il pesce crudo e il sushi. È consigliato anche in abbinamento con la pizza.



Da provare anche nella miscelazione

Per il suo carattere vivace e l’estrema versatilità lo rende perfetto anche nella miscelazione per la rivistazione dei cocktails classici e per la creazione di originali varianti.



Prodotto in Veneto da Bottega

Viene prodotto dall’azienda Bottega con sede di Bibano di Godega, tra la laguna di Venezia e le Dolomiti, nell’area d’origine del Prosecco Doc.



L’azienda gestisce anche una cantina a Valgatara, in Valpolicella, e una a Montalcino (Tenuta Domus Vitae) dove vengono prodotti Amarone, Ripasso e Brunello.