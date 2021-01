Wine Spectator premia Lungarotti: tra le 34 migliori cantine d’Italia

Pubblicato il 12 gennaio 2021 | 19:56

Rubesco Riserva Vigna Monticchio - Torgiano Rosso Riserva Docg

Tenuta Lungarotti conta 250 ettari di vigneti, dislocati tra la Tenuta di Torgiano e quella di Montefalco

ondata a(Pg) nel 1936 dae oggi guidata dalle figlie, coadiuvate dalla madree dai nipoti, è stata inclusa datra leche «producono vini di livello mondiale, sono leader nelle loro regioni e testimoniano la diversità, il patrimonio e l’autenticità che sono i tratti distintivi del vino italiano».Oggi Tenuta Lungarotti conta, dislocati tra la(230 ettari, certificata Viva-Vino sostenibile dal 2018) e quella di(20 ettari, a conduzione biologica dal 2010), dove si pratica una viticoltura attenta allae alla, oltre che alla valorizzazione dei vitigni autoctoni intervallati da qualità internazionali.Le due cantine producono in tutto, tra cui il, nominato più volte tra i migliori vini italiani, e il, profonda espressione dell’Umbria.Lungarotti è anche arte, cultura e ospitalità . Di rilievo la, un percorso che parte dalla visita in cantina per scoprire come nascono i vini e degustarli, magari accompagnati dalle specialità umbre dell’o dell’, fino alle visite guidate al, definito dal New York Times come “il migliore in Italia” per la qualità delle collezioni artistiche, e al. A completare l’offerta, l’ospitalità presso gli, dimore ideali per soggiorni immersi nella natura di Torgiano, nel cuore dell’Umbria.Lungarotti ha recentemente affidato le nuove iniziative e attività di comunicazione all’agenzia, con sedi a Milano e Verona.Per informazioni: www.lungarotti.it