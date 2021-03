Radici del Sud, 60 i vincitori su 300 vini proposti alle giurie

Pubblicato il 02 marzo 2021 | 18:19

i è svolta in streaming la cerimonia didei 60 vini vincitori del Concorso dei vini del Sud Italia di, che si è svolto al Castello di Sannicandro di Bari, nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Le due giurie, composte interamente dae addetti ai lavori italiani e da stranieri che vivono nel nostro Paese, hanno degustato più diche erano stati inviati da oltre 125provenienti da Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.Hanno decretato un unicocon un primo, secondo e terzo classificato per ogni batteria die in aggiunta i migliori tredel Sud. Ihanno inoltre evidenziato come dalle degustazioni sia emersa la grande attitudine di questi vini all’invecchiamento. «La considerazione principale risultata da questi due giorni di confronto - dichiara, organizzatore della manifestazione - è la splendida forma in cui i giudici hanno trovato i vini degustati, considerando che erano stati inviati ancora nel 2020 per l’edizione che doveva svolgersi a giugno L'ottima conservazione e un tempo dipiù lungo hanno fatto emergere un’evoluzione inaspettata in quasi tutti i vini. Questo a dimostrazione del fatto che sia i bianchi che i rosati del Sud hanno grandi potenzialità per un mercato sempre più pronto al consumo di».L’appuntamento con la prossima edizione di Radici del Sud sarà dal 9 al 14 giugno, dove emergenza permettendo, la manifestazione riprenderà le attività in calendario e si svolgerà come negli anni passati.I Vini Vincitori di Radici del Sud per categorie:1°- Centocamere Bianco, Barone G.R. Macrì, Calabria, 20192°- Isotteo, Coppi Casa Vinicola, Puglia, 20183°- Spumante Brut, Coppola1971, Sicilia1°- Neroventuno Spumante Brut, Coppola1971, Sicilia, 20192°- Lampyris, Caiaffa Vini, Puglia, 2019, Bio3°- Animanera, Rossovermiglio, Campania1°- Falerno Del Massico Dop Bianco, Villa Matilde Avallone, Campania, 20192°- Grande Farnia, Iovino Azienda Agricola-Vitivinicola, Campania, 20193° Ex Aequo - Nobiles, L'antica Cantina, Puglia, 20193° Ex Aequo - Rossovermiglio Falanghina Del Sannio, Rossovermiglio, Campania, 20181°- Calpazio, San Salvatore 1988, Campania, 2019, Bio2°- Rèfulu, Casa Comerci, Calabria, 2019, Bio3°- Greco Di Tufo Claudio Quarta, Sanpaolo Di Claudio Quarta Vignaiolo, Campania, 20191° Ex Aequo - Contissa, Cantina Trexenta, Sardegna, 20191° Ex Aequo - Bianco Smeraldo 2018, Unmaredivino Di Sini Gioacchino, Sardegna, 20182°- Capichera, Capichera, Sardegna, 20183°- Cala Silente, Cantina Santadi, Sardegna, 20191°- Fiano Di Avellino Docg, Sanpaolo Di Claudio Quarta Vignaiolo, Campania, 20192°- Torre Del Falco Fiano Puglia Igt, Torrevento, Puglia, 20193° - Ziopì, Tenuta Massanova, Campania, 20191°- Funtanafrisca, Fradiles Vitivinicola, Sardegna, 20192° Ex Aequo - Verbo Malvasia, Cantina Di Venosa, Basilicata, 2019, Bio2° Ex Aequo - Minutolo Alture, Cantine Paololeo, Puglia, 20182° Ex Aequo - Adènzia Bianco, Baglio Del Cristo Di Campobello, Sicilia, 20193° Ex Aequo - Costa Del Mulino Abruzzo Cococciola Doc, Cantina Frentana, Abruzzo, 20193° Ex Aequo - Pecorino Pasetti, Pasetti, Abruzzo, 20191°- Lamezia Doc Rosato, Statti, Calabria, 20192°- Terre Di Orazio, Cantine Di Venosa, Basilicata, 20143°- Veritas Castel Del Monte Bombino Nero Docg, Torrevento, Puglia, 20191°- Benanti Contrada Cavaliere, Etna Doc Rosso, Benanti, Sicilia, 20182°- Etna Rosso Doc, Neri Agricoltura Dell'etna, Sicilia, 20183°- Fervore, Terre Di Balbia-Viticoltori In Altomonte, Calabria, 2016, Bio1° Ex Aequo - Ritorna - Montepulciano D'abruzzo Doc, Azienda Agricola Giovenzo, Abruzzo, 20181° Ex Aequo - Montepulciano D'abruzzo Doc Malandrino, Cataldi Madonna, Abruzzo, 20182°- Montepulciano D'abruzzo, Tenuta Tre Gemme, Abruzzo, 20173°- Fosso Cancelli, Ciavolich, Abruzzo, 20151°- Collezione Privata Cosimo Varvaglione, Varvaglione 1921, Puglia, 20162°- Patrunale Collezione Privata, Vinicola Palamà, Puglia, 20163°- Busa, Madri Leone, Puglia, 20191°- Mamuthone, Giuseppe Sedilesu, Sardegna, 2017, Bio2°- Nurule, Cantina Dorgali, Sardegna, 20153° Ex Aequo - Jankara Cannonau Di Sardegna Doc, Jankara, Sardegna, 20183° Ex Aequo - Cannonau Di Sardegna Nero Smeraldo, Unmaredivino Di Sini Gioacchino, Sardegna, 20181°- Terra Aspra Aglianico Igp Basilicata, Tenuta Marino, Basilicata, 2013, Bio2°- Aragona, Cantine Kandea, Puglia, 20133°- Forentum D.O.C.G., Vitis In Vulture, Basilicata, 20161°- Taurasi, Boccella Rosa, Campania, 20152°- Horus Taurasi Riserva Docg, Canonico & Santoli, Campania, 20153°- Pentamerone, Cantine Delite, Campania, 2015, Bio1°- Mamuthone, Giuseppe Sedilesu, Sardegna, 2017, Bio2°- Fervore, Terre Di Balbia-Viticoltori In Altomonte, Calabria, 2016, Bio3°- Terra Aspra Aglianico Igp Basilicata, Tenuta Marino, Basilicata, 2013, Bio