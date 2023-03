Le medaglie italiane di Mundus Vini pronte per ProWein di Düsseldorf

A fine febbraio si è conclusa la 32ª edizione di Mundus Vini, il più importante concorso enologico internazionale che si svolge in Germania nella cittadina di Neustadt an der Weinstrasse nella regione del Palatinato. Sei giorni di degustazioni per assaggiare 7.568 vini provenienti da 45 Paesi produttori e degustati da una giuria di 242 esperti internazionali. Ancora una volta l’Italia è stata la maggiore nazione rappresentata con 1.829 vini davanti a Spagna, Germania, Francia e Portogallo. L’ideatore di Mundus Vini è l’agenzia Meininger Verlag. Ogni anno partecipano al concorso oltre 11mila vini e passano alla fine solo un 70% dopo una selezione altissima interna. I premi hanno lo scopo di offrire al grande pubblico un valido strumento di orientamento all’acquisto. Si tiene due volte all’anno: ad agosto, congeniale alle fiere autunnali, e come degustazione di primavera (a febbraio) prima della ProWein.

Mundus Vini è pronta per Düsseldorf

Solo il 40% dei vini può ricevere una medaglia

Solo i giudici professionisti ed esperti del settore, della gastronomia e della produzione provenienti da tutto il mondo rendono merito al profilo di Mundus Vini e rendono altamente prestigiose le medaglie dei vini vincitori del premio. Solo il 40% dei vini può ricevere una medaglia d'Argento, Oro e Grande oro. I migliori vini della Degustazione di Primavera hanno anche la possibilità di essere presentati alla fiera ProWein di Düsseldorf di quasi fine marzo. Le medaglie sono molto apprezzate come strumenti di marketing eccellenti sul mercato vinicolo tedesco e internazionale, sulle bottiglie, sugli scaffali e online.

Premiati 709 vini italiani

Dall'inizio di Mundus Vini nel 2001, i vini italiani hanno avuto molto successo nella gara. In questa edizione della Spring Tasting sono stati premiati 709 vini provenienti dall'Italia, il che rende il nostro Paese uno dei più importanti nella competizione. I vini sono classificati secondo il metodo di valutazione internazionale di 100 punti dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (Oiv).



La giuria internazionale è composta da enologi, viticoltori, rivenditori specializzati, sommelier e giornalisti del settore con una conoscenza del vino superiore alla media, provenienti da tutti i Paesi del mondo. Questa giuria di esperti assaggia professionalmente i vini durante la degustazione alla cieca e valuta i vini. Questi i premi che vengono vengono assegnati: Premio Grand Gold – con un punteggio di almeno 95/100; Gold Medal – almeno 90/100; Silver Medal – almeno 85/100.

Dodici le Gran Medaglie d’Oro italiane

Sono ben 12 le Gran Medaglie d’Oro che l’Italia si è aggiudicata al “Mundus Vini Spring Tasting 2023” e sono questi:

Casal Duro 2019 Fattoria La Vialla;

Syrah Terre di Giumara 2020 di Caruso e Minini;

Montepulciano d’Abruzzo Nativae 2019 Tenuta Ulisse;

Carpino 2017 Cantina Ricchi;

Vin Santo del Chianti Riserva 2016 Fattoria La Vialla;

Brunello di Montalcino Riserva 2013 Leonardo Da Vinci;

Mysterium 2018 Tenuta Montemagno;

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015 Scriani;

Zibibbo Vendemmia Tardiva Passimiento di Baglio Gibellina;

Vino Cotto Stravecchio Occhio di Gallo 2011 David Tiberi;

Morellino di Scansano Effemeridi 2018 Le Stadère

Sagrantino di Montefalco 2018 de La Veneranda.

In fiera a ProWein di Düsseldorf

La prossima ProWein di Düsseldorf si terrà dal 19 al 21 marzo 2023. Oltre 6mila espositori provenienti da tutto il mondo presentano i loro vini e le loro bevande alcoliche speciali. Di conseguenza, è elevato l'interesse dei visitatori professionali provenienti da tutto il mondo.