La prova d’assaggio dei 10 Morellino del Cuore 2023

Iniziativa particolare quella organizzata da Roberta Perna e Antonio Stelli d’intesa con il Consorzio di Tutela Morellino di Scansano Docg, diretto da Alessio Durazzi e presieduto da Bernardo Guicciardini Calamai. Sessantaquattro etichette al vaglio di una qualificata commissione di assaggio che stringe la selezione dei 10 Morellino del Cuore 2023 suddivisi per categorie. Morellino Annata, Morellino Intermedio (fra Annata e Riserva), Morellino Riserva.

Morellino del Cuore 2023, la migliore annata

Partiamo dagli Annata. Santa Lucia A’ Luciano 2022, Tenuta di Agostinello La Madonnina 2022, Mantellassi Mago di 0Z 2022 e le Rogaie Forteto 2022. Viaggiano accomunati dalla fragranza, dalla scorrevolezza e si presentano beverini. In ordine uno più speziato, uno più compatto, uno più ampio, e il Forteto più robusto.

Morellino del cuore 2023, i vincitori per la categoria Annata

Morellino del Cuore 2023, i migliori nella categoria “Intermedio”

Proseguiamo con gli Intermedio. Boschetto di Montiano Io&Te2021, Cantina dei Vignaioli di Scansano Vigna Benefizio 2021 e Podere 414 2021 esprimono riferimenti varietali quasi primari e decisamente fruttati, ampi in bocca, avvolgenti e vivaci grazie alla corrente acida. Podere 414 aggiunge il vantaggio della primogenitura di Maurizio Castelli, noto enologo, che messosi in proprio ed affidandosi al figlio Simone, ora saldamente al timone, ha permesso all’azienda di perfezionare al meglio le pratiche agricole per arrivare a vini più puntuali e meticolosi nella trama tannica con sottili sfumature minerali.

Morellino del cuore 2023, i vincitori per la categoria Intermedio

Morellino del Cuore, le migliori Riserve

Le Riserve staccano il gruppo e vanno commentate una per una. Roccapesta 2020, dell’omonima azienda, è di un rubino tendente al granato. Naso molto intenso, pepato, floreale, petali di rosa, rinfrescante nota balsamica e ciliegia rossa matura. La bocca è autentica, distesa, dinamica e fresca. Chiude lungo e sapido. Raffinato e complesso. Morisfarms 2019 è di un rosso rubino con unghia granata. Naso intenso su note di fiori secchi, amarena matura, foglia di eucalipto. Bocca fresca, piena ed elegante, con finale leggermente caldo. Terenzi Madrechiesa 2019 è di un rubino intenso e brillante. Frutto potente, ribes, lampone, sostenuto da una piacevole vena balsamica e radice di liquirizia. Bocca piena, polposa, robusta con un dinamismo in equilibrio con il naso. Lungo finale, grande stoffa e stile. A dimostrare la versatilità di questo vino e la sua fruibilità anche estiva (tema caro ai Produttori e messaggio che vuole arrivare ai mercati), la degustazione si conclude con una cena a base di Baccalà mantecato e pane carasau, Calamarata di mare e Polpo al Morellino di Scansano tenutasi presso il Buolevard Parc Bistrò di Firenze che ha ospitato l’evento.

Morellino del cuore 2023, i vincitori per la categoria Riserva