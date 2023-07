Premio Ercole 2023, sono nove i vini del Molise premiati al concorso

Sono nove i vini vincitori del Premio Ercole 2023, il primo concorso enologico ufficiale del Molise, nato a Macchia d’Isernia, piccolo borgo dalla storica vocazione vitivinicola. Quattordici le cantine in gara, a competere su 9 categorie: Tintilia doc Rosso, Tintilia doc Rosso Riserva, Tintilia doc Rosato, Molise doc Rosso, Molise doc Aglianico, Molise doc Falanghina, Molise doc Trebbiano, Biferno doc rosso, Biferno doc Bianco.

Premio Ercole 2023: 14 le cantine partecipanti

I vincitori del Premio Ercole 2023

Cantina Angelo D’Uva – Kantharos Biferno doc bianco 2022 punteggio 86,2

Cantine San Zenone – Clivia Molise doc bianco 2022 punteggio 87,2

Cantina Di Majo Norante – Molise doc Falanghina 2022 punteggio 86,4

Tenute Martarosa – Tintilia doc rosato 2022 punteggio 86,4

Borgo di Colloredo – Gironia Biferno doc rosso 2017 punteggio 87,8

Borgo di Colloredo – Campo in Mare Molise doc rosso 2020 punteggio 90

Cantina Di Majo Norante – Sassius Molise doc Aglianico 2015 punteggio 87,6

Cantina Valtappino - Embradur Tintilia doc rosso 2020 punteggio 89

Cantina Lagatta – Tintilia doc riserva 2018 punteggio 89,2

Tutti i vini che hanno superato il punteggio di 80 saranno pubblicati sul sito ufficiale www.premioercole.it nella sezione Albo d’oro 2023.

Premio Ercole, a settembre la premiazione dei vini vincitori

Le degustazioni si sono svolte il 24 giugno, con il lavoro della commissione composta da esperti di fuori regione dell’Onav-Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Ais-Associazione italiana sommelier e Slow Food. La premiazione ufficiale ci sarà durante la mostra mercato dei vini e dei sapori che si terrà a Macchia d’Isernia il 15, 16 e 17 settembre. Il concorso verrà presentato anche durante la manifestazione nazionale Borghi DiVino in tour (una tappa per regione) che il 1-2-3 settembre toccherà il borgo di Oratino, grazie alla collaborazione della Camera di Commercio del Molise. In quell’occasione si terrà una master class.