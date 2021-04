Sauvignon blanc, al concorso nazionale primeggia la Tenuta Waldgries

Pubblicato il 17 aprile 2021 | 09:58

A

I Sauvignon blanc altoatesini dell’annata 2018 primeggiano nella classifica del concorso

Prime dieci posizioni ai vini della provincia di Bolzano

In gara 85 Sauvignon blanc

Il vincitore: Myra 2018

Secondo posto per Sauvignon 2018 di Franz Haas

Medaglia di bronzo per Cantina Tramin

Riduzione della partecipazione di produttori italiani

Sauvignon Experience

l primo posto Ansitz Waldgries, Sauvignon “Myra” con 90,4/100 punti. Al secondo Weingut Franz Haas, Sauvignon blanc con 90,2/100 punti e al terzo Kellerei Tramin, Sauvignon “Pepi” con 90,1/100 punti.. I piazzamenti, equamente distribuiti fra cantine cooperative, produttori commercianti e vignaioli, hanno posto sotto i riflettori alcune realtà che hanno saputo valorizzare cru e microzone nelle quali il vitigno ha trovato le condizioni ottimali per sviluppare le sue grandi potenzialità.c in rappresentanza di otto diversi territori d’Italia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto, le provincie autonome di Trento e di Bolzano.i, esperti e giornalisti del settore enologico. La provenienza regionale dei degustatori era varia e ripercorreva quella dei vini, coinvolgendo sette diverse regioni.A causa della situazione dovuta all’epidemia in corso, la cerimonia di premiazione si è svolta oggi, venerdì 16 aprile, presso la nuova sede di Kellerei Kurtatsch, a Cortaccia (Bz).ries, che ha sede nella zona di Santa Maddalena, subito a nord della città di Bolzano. Questo vino nasce sulle colline di Appiano, da vigneti a 550 m. s.l.m. ricavati su terreni argillosi ricchi di calcare e minerali compositi. L’impianto risale alla fine degli anni ’90. La vinificazione avviene in acciaio e l’affinamento in tonneau da 500 lt. Christian Plattner, titolare ed enologo, precisa che una parte delle uve viene lasciata a fermentare ad acino intero, ovvero senza averne effettuato la pressatura., Montagna (Bz). Il vigneto dal quale si produce questo vino si trova nel comune di Aldino, a 600/700 metri s.l.m., a ridosso delle Dolomiti di Fiemme. Macerazione a bassa temperatura e pressatura soffice sono la ricetta preferita del noto produttore, che sceglie poi di affinare il vino in barrique per otto mesi a contatto con le fecce nobili.(Bz). Pepi è ottenuto dalle uve provenienti da due microzone situate sui versanti opposti della Val d’Adige, l’una è Penon nel comune di Cortaccia (destra idrografica) l’altro è Pinzon nel comune di Montagna (sinistra idrografica). Questi vigneti hanno esposizioni che consentono loro di godere del calore del sole in tempi e modi diversi permettendo al Sauvignon di esprimersi in pienezza, donandogli così una piacevole complessità.rispettivamente presidente e vice-presidente del Comitato organizzatore condividono una riflessione e un auspicio per le prossime edizioni: «Ci rammarica constatare che, in particolare del Friuli Venezia Giulia. È davvero un peccato, perché grande è la tradizione di questa regione nella produzione di Sauvignon di alto livello. La classifica finale risente di questa situazione di “mancato confronto” e ovviamente evidenzia il predominio dell’Alto Adige, zona che da sempre contende al Friuli la palma di territorio d’elezione per il vitigno. Auspichiamo per il futuro il coinvolgimento di un numero maggiore di cantine, così da elevare il valore della competizione e dei risultati».dedicato al pubblico di appassionati e amanti del Sauvignon blanc e ha esordito nel maggio 2019 registrando una grande affluenza e un interesse notevole., che è stato quindi rinviato all’autunno, nella speranza che i tempi siano migliori e vi sia la possibilità per tutti di degustare i Sauvignon in arrivo da varie nazioni del mondo, sia durante le masterclass sia ai banchi d’assaggio organizzati dall’Associazione Sauvignon Alto Adige.