Pinot Nero dall’elegante espressione varietale. Un vino rosso longevo, persistente e armonico come l’amore che ci guida da decenni nella sua lavorazione.

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Doc “Rile Nero” 2018 di Marchese Adorno

Vitigno: Pinot Nero 100%

Gradazione: 13% Vol

Vinificazione: criomacerazione del mosto a 4°C per 5 giorni. Fermentazione a temperatura controllata (26-28°C) per 10 giorni in vasche d’acciaio.

Affinamento: 12 mesi in barrique. Almeno 12 mesi in bottiglia.

Invecchiamento: nelle vendemmie ottimali può arrivare a 10-12 anni.

Colore: rosso rubino scarico con riflessi granati.

Profumo: sentori fruttati di fragola, lampone, prugna e ciliegia. Più delicata la presenza di spezie dolci, bacche di ginepro e chiodi di garofano.

Gusto: strutturato, elegante, morbido, di grande freschezza. Gradevolmente tannico. Persistente.

Temperatura di servizio: 16-18°C

Abbinamenti: ideale con carni rosse, coniglio e selvaggina. Ottimo anche con formaggi stagionati.

Marchese Adorno

via Galassolo 30 - 27050 Retorbido (Pv)

Tel 0383 374404