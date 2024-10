Nel 2024, Allegrini Wines prevede di chiudere l'anno con ricavi in linea o leggermente superiori ai 21 milioni di euro registrati nel 2023, nonostante un primo semestre in calo del 7% nel mercato italiano, influenzato dalle condizioni del mercato e alcune scelte strategiche. A compensare questa flessione, l’export ha mostrato segnali positivi, con una significativa ripresa nella seconda metà dell'anno.

Allegrini wines vuole crescere nel mondo Horeca

Guardando al futuro, l’obiettivo dell'azienda non è una crescita esponenziale del fatturato, ma un consolidamento strategico con un focus sul miglioramento della marginalità. Il gruppo ha già in programma il lancio del nuovo centro produttivo Tenuta Merigo, previsto per il 2027, e sta attuando un riposizionamento verso l'alto del brand Allegrini, con una riduzione della produzione a favore di una maggiore attenzione al canale Horeca. Parallelamente, è in corso il rilancio del marchio Corte Giara, con un restyling dell'immagine e una distribuzione potenziata attraverso la Gdo.

A livello strutturale, l'azienda sta investendo in nuove risorse umane e sistemi per supportare la crescita futura. Sebbene non siano previste acquisizioni a breve termine, il Ceo Francesco Allegrini non esclude la possibilità di espandersi in altre regioni, con un interesse particolare per la zona dell’Etna.