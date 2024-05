Sergio Germano è il nuovo presidente del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

È ufficiale: Sergio Germano è il nuovo presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Subentra a Matteo Ascheri, che ha guidato il Consorzio con dedizione per ben sei anni, due mandati consecutivi. Germano, classe 1965, non è un volto nuovo nel panorama vinicolo piemontese. È infatti un rinomato produttore di Serralunga d'Alba, dove guida l'azienda di famiglia "Ettore Germano".

«Sono stato consigliere per diversi anni quindi l'idea di essere arrivato alla presidenza è un onore - racconta il neo presidente Germano. È importante mantenere linee di promozione e valorizzazione delle denominazioni che il Consorzio rappresenta, tutte devono avere delle chance di essere messe in primo piano. Bisogna seguire i movimenti del mercato ed essere contemporanei, senza perdere di vista il prestigio e l'unicità delle nostre denominazioni. Io penso che sia necessario un periodo di assestamento prima di cambiare qualcosa, non è nella mia personalità farlo».

Quindi conclude: «Si andrà a vedere cosa è stato fatto e si cercherà di implementare le cose meno sviluppate. Non vedo cose da dover cambiare necessariamente. Vorrei solo accentuare l'operatività del Consorzio. Sarà importante per me condividere tutto con la squadra di consiglieri. Siamo zona e dobbiamo valorizzare la zona, di conseguenza c'è una squadra e bisogna lavorare come squadra».