Lambrusco: varietà di tipologia e colori per ogni occasione

Quello dei Lambrusco è un universo di colori, tipologie e territori differenti che nel calice si esprime in una ricca gamma di interpretazioni. Una versatilità innata che fa sì che i Lambrusco possano accompagnare piatti di cucine internazionali anche molto diverse tra loro. Di casa nei territori compresi tra Modena e Reggio Emilia, la famiglia Lambrusco racchiude sotto un unico nome 12 vitigni a bacca nera.

Autoctoni, sviluppati e diffusi da tempo immemore nella regione Emilia-Romagna, dove circa 10mila ettari sono vitati a Lambrusco, il loro uso può essere più o meno esclusivo a seconda delle denominazioni di origine e delle scelte enologiche dei produttori. Diverse tipologie, fragranze e sapori che dal frizzante allo spumante riescono a mettere d’accordo tutti i palati.

Lambrusco: varietà di bollicine per tutti i gusti

Per produrre le bollicine rosse emiliane, infatti, vengono impiegate varie tecniche di produzione: dalla rifermentazione in bottiglia fino al metodo Charmat e al Metodo Classico, anche gli stili produttivi possono variare, ad esempio con la presenza di residuo zuccherino in diversi gradi o con la scelta di un prodotto totalmente secco. Questa molteplicità di sfumature dei vini Lambrusco si ritrova anche nei colori che vanno dal rosa tenue al rosso rubino, fino al porpora.

Una palette di gusti e di colori che si traduce nella capacità di accompagnare con soddisfazione sia i piatti della tradizione emiliana che cucine internazionali di matrici differenti. Da quella sudamericana caratterizzata da sapori decisi, a quella asiatica e giapponese, per finire con un grande classico italiano come la pizza, i vini Lambrusco grazie alla loro facilità di beva sono i compagni ideali. Dall’aperitivo al secondo piatto, possono essere serviti in abbinamento a formaggi, carne, pesce e verdure.

Proprio questa versatilità e possibilità di essere apprezzati in diverse occasioni di consumo hanno reso i Lambrusco le bollicine italiane presenti in più Paesi al mondo, oltre 100 nel complesso. Tra i mercati più importanti per l’Igt Emilia Lambrusco e le sei Doc, al di fuori dell’Italia, è possibile trovare la Germania e gli Stati Uniti, mentre tra quelli emergenti ci sono Cina, Giappone, Sud America, Messico, Brasile e Regno Unito. L’Emilia Igt Lambrusco, di cui si producono circa 100 milioni di bottiglie l’anno, è tutelata dal Consorzio Tutela Vini Emilia fondato nel 2011 e oggi costituito da circa trenta soci.