Granit 960: il Kerner di Cantina Valle Isarco che sfida il tempo

Nel 2017 la prima idea di vinificare il Kerner in un contenitore di granito delle valli altoatesine, nel 2020 la prima vendemmia, nel 2024 le prime mille bottiglie di Granit 960, di cui 500 saranno sul mercato da luglio. «O la va o la spacca» hanno esclamato decine di volte, non sappiamo se in italiano o in tedesco, il direttore generale di Cantina Valle Isarco Armin Gratl e l'enologo Stefan Donà. Alla fine è andata. E per la prima volta a Milano è stato presentato Granit 960, un Kerner in purezza, che vuole essere non solo una grande espressione del vitigno, ma anche del territorio e dei suoli dove sono piantati i vigneti più vocati della cooperativa vitivinicola.

Granit 960, un Kerner in purezza della Cantina Valle Isarco vinificato in un contenitore di granito

Granit 960, il nuovo Kerner di Cantina Valle Isarco

Cantina Valle Isarco è celebre anche per la sua dinamicità e la ricchezza di idee. Valori tutti rivolti a ottenere i migliori risultati possibili, anche con qualche rischio. Fino a oggi pare abbiano vinto ogni scommessa. Gran parte della produzione riguarda i vini bianchi che non è retorico definire vini di montagna, poiché i vigneti sono tutti piantati tra i 500 e i mille metri di altitudine.

Il Kerner, inoltre è forse il vitigno che meglio rappresenta la cantina. Vedi il cru Sabiona e il Kerner della linea Aristos. E a luglio arriva in alcune tra le più esclusive enoteche d'Italia e del mondo la nuova bottiglia “scolpita nella pietra”.

Cantina Valle Isarco, come nasce il Kerner Granit 960

Il fusto cilindrico che accoglie il mosto è ricavato da un unico blocco di granito di una cava di Bressanone. Un blocco di ben 20 tonnellate, che quando cominci a lavorarlo non sai come andrà a finire, “o la va o la spacca”, appunto, perché può accadere che ci sia una vena che manda tutto alla malora. Ogni fase della lavorazione insomma è un rischio. Ma dopo tanto lavoro (e non poche migliaia di euro) Cantina Valle Isarco ha ottenuto il suo contenitore lapideo, una scultura che trasuda vino in mezzo alle botti più convenzionali.

L'interno della vasca non è stato vetrificato, così il vino subisce una mini ossidazione quasi equivalente a quella dei vini che maturano in botti di legno. Levate due tonnellate di pietra ora ne pesa 18 e contiene 960 litri di Kerner. Da qui il nome del vino Granit 960. Il nuovo nato fermenta e matura nel contenitore di granito un anno, quindi affina un altro anno in acciaio e almeno 18 mesi nella bottiglia renana.

Cantina Valle Isarco, com'è il Kerner Granit 960

Il risultato è un Kerner di grande personalità, con un ricco bouquet, una spiccata sapidità, avvolgente e persistente. Fin dal claim stampato nell'elegante cofanetto, “minerale, sapido, longevo”, promette anche lunga vita. Granit 960 è dichiaratamente un prodotto esclusivo (a partire da 130 euro), concepito appunto per una ristretta distribuzione, una bottiglia pregiata da aggiungere a una collezione di vini di alta levatura.

Perché una distribuzione tanto esclusiva? «Perché - spiega Gratl - vogliamo che questo vino sia raccontato per bene, a cominciare dal concepimento». Ma il vino va anche consumato e il nuovo Kerner si presenta davvero perfetto a tutto pasto con piatti di frutti di mare e pesce. Ottima è stata infatti la scelta di presentarlo in uno dei migliori ristoranti di pescato di Milano, Marecrudo, un'oasi marittima nel centro del capoluogo lombardo. Tra i piatti memorabili il misto gratinato di capesanta, ostrica e cozze e le linguine ai ricci.

Cantina Valle Isarco

Loc. Coste 50 - 39043 Chiusa (Bz)

Tel 0472 847 553