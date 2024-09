Cena in vigna, voli in mongolfiera e vino: che Emozione a Villa Franciacorta

La cantina Villa Franciacorta di Monticelli Brusati (Bs) apre le porte a un'esperienza unica, invitando appassionati e curiosi a immergersi nel cuore della Franciacorta. Dal 13 al 15 settembre, in occasione del Festival Franciacorta in Cantina, Villa Franciacorta offrirà tre giorni all'insegna del gusto, della cultura e della scoperta. Protagonista indiscusso dell'evento sarà il Franciacorta Millesimato Emozione, un vino che esprime l'essenza di un territorio unico e la maestria di una cantina storica.

Villa Franciacorta festeggia il Festival Franciacorta in Cantina

Che Emozione a Villa Franciacorta

Durante il festival si compirà un viaggio sensoriale alla scoperta del Franciacorta Millesimato Emozione, vino uscito per il primo anno nel 1978, e che racchiude oggi il calore dell’accoglienza di Roberta Bianchi e Paolo Pizziol, alla guida dell’azienda di famiglia, affiancati dai figli Alessio e Matteo.

Per gli amanti delle esperienze uniche, il festival offre un'emozione indimenticabile: un volo in mongolfiera sopra i vigneti della Franciacorta (venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 20:30). Oppure, per chi preferisce un'atmosfera più intima, una cena gourmet nel cuore del vigneto biologico, con piatti di Andrea Marenzi, chef di Ela Osteria in Villa, abbinati ai migliori Franciacorta Millesimati (venerdì alle 19). E per un'esperienza più rilassata, il "Tramonto in Vigna" unisce una visita guidata alla cantina a un pic-nic presso la suggestiva Casa dell'Eremita (venerdì, sabato e domenica dalle 17:30).

La degustazione guidata “Emozione in Verticale” (domenica alle 17:30) porterà, invece, in un viaggio sensoriale attraverso le annate 2014, 2015, 2016 e 2018 del Franciacorta Emozione. Mentre l’esperienza “Viaggio con le Riserve da Collezione” (sabato alle 17:30) vi farà scoprire le riserve più pregiate della cantina: l'Emozione Unica 2017, l'Emozione 40 anni Riserva e l'RNA Riserva Nobile Alessandro Bianchi 2007 Riserva, ognuna con una storia e un carattere unici.

Il Franciacorta Millesimato Emozione di Villa Franciacorta



Prodotto esclusivamente con uve raccolte in un'unica vendemmia, il Franciacorta Millesimato Emozione è un vino complesso ed elegante, capace di esprimere la personalità del terroir. Durante il festival, sarà possibile approfondire la conoscenza di questo spumante attraverso degustazioni guidate e abbinamenti gastronomici.

Emozione, il vino simbolo di Villa Franciacorta

Villa Franciacorta e la storia di un Borgo del Cinquecento

Fondata negli anni Sessanta dalla famiglia Bianchi, Villa Franciacorta è oggi un punto di riferimento nel panorama vitivinicolo italiano. Grazie all'impegno di Roberta e Paolo Bianchi e alla passione dei figli Alessio e Matteo, la cantina continua a crescere e a innovare, mantenendo sempre un profondo rispetto per la tradizione.

La cantina di Villa Franciacorta è immersa in un borgo del Cinquecento sapientemente restaurato, che offre un'atmosfera unica e suggestiva. Tra i vicoli e le piazzette del borgo, i visitatori potranno scoprire la storia e le tradizioni di questa terra.

Villa Franciacorta

Località Villa 12 - 25040 Monticelli Brusati (Bs)

Tel 030 652329