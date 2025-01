Un viaggio storico e affascinante alla scoperta dei vini australiani

Un racconto affascinante, e a tratti intrigante, di una terra lontana, antica e ancestrale come l'Australia, attraverso la produzione dei suoi vini. Questo ha rappresentato l'ultima importante degustazione con cui, nelle scorse sere, Onav Catania ha concluso il suo ciclo di masterclass e incontri di un appassionante 2024, ricco di appuntamenti didattici e conviviali. Relatore d'eccezione è stato il direttore nazionale Onav, Francesco Iacono, profondo conoscitore della terra australiana, che nella storica sede della Cappella Bonajuto a Catania, ha catturato l'attenzione dei numerosi assaggiatori di vino, accorsi all'originale incontro. Iacono è stato presentato al pubblico etneo dal delegato di Onav Catania e consigliere nazionale, Danilo Trapanotto.

Francesco Iacono ha raccontato l'Australia del vino

La masterclass "L'Australia nel bicchiere" con Francesco Iacono

“L'Australia nel bicchiere: un viaggio attraverso il vino”, questo il titolo della masterclass, che non ha certo deluso gli associati, tutt'altro! Il racconto enoico, infatti, si è saldamente intrecciato con i capitoli storici, culturali e antropologici di una terra così lontana da noi europei, eppure così legata anche alla nostra storia. Magistralmente narrata da Francesco Iacono, la storia ha evidenziato gli alti e bassi di una società e del suo approccio al vino, non solo sotto gli aspetti della produzione, ma anche dal punto di vista psicologico e sociologico. Sono stati approfonditi aspetti come l'interesse sempre crescente per il vino, l'approccio dei giovani tra il mondo della birra e quello della vite, lo sguardo attento verso le produzioni mondiali, a cominciare da quelle europee, come Francia e Italia, ed un'economia sicuramente florida, ma che ha comunque risentito, come per il resto del mondo, di eventi globali come la pandemia da Covid e il cambiamento climatico.

Danilo Trapanotto e Francesco Iacono

Così il direttore Iacono (che laggiù ha trascorso almeno una decina d'anni per lavoro proprio nel mondo vitivinicolo!), tra interessanti numeri, grafici e percentuali, non ha dimenticato di narrare anche degli aspetti antropologici e culturali di questa terra, dove anche il tempo sembra avere un ritmo diverso rispetto al resto del mondo. Ed è proprio qui che si producono etichette oggi molto interessanti, che hanno fatto abbandonare all'Australia l'immagine di un Paese produttore di vini troppo forti, slegati da concetti come eleganza, morbidezza, armonia tanto cari invece agli europei, per fare di esso un nuovo competitor e un Paese moderno a cui guardare con una certa attenzione. Oggi, infatti, il Paese oceanico giunge alle cronache enoiche per il suo Semillon della Hunter Valley, per il suo Shiraz della Barossa Valley e per altre produzioni interessanti, come il suo Sauvignon, il suo Cabernet, il suo Merlot. Certo, aiutato in questo dalle profonde conoscenze che proprio numerosi europei hanno portato fin laggiù e che oggi lo rendono un Paese più moderno anche sotto questo aspetto.

La degustazione di vini australiani con Onav Catania

L'Australia, con i suoi 26 milioni di abitanti ed i suoi 16 milioni di potenziali consumatori di vino, è considerata oggi la 12esina economia del pianeta, con un regime fiscale piuttosto favorevole. Sul fronte della produzione vitivinicola, solo il 40% è consumato nel mercato interno, mentre il restante 60% è destinato all'export, con circa 750 milioni di ettolitri esportati. La birra continua a dominare l'interesse della maggior parte della popolazione, ma i consumatori australiani si sono abituati al consumo di vini più pregiati, incidendo di molto nei cambiamenti di produzione e nell'approccio culturale al vino. La maggior parte della produzione di vino in Australia avviene soprattutto nella zona meridionale.

I vini australiani degustati a Catania

Tra le zone interessate dai grandi numeri e dalle produzioni intense ci sono, tra le altre, Hunter Valley, Yarra Valley, Mac Laren Vale, Barossa Valley, Coonawarra, Margaret River, che sono stati i territori proposti durante la masterclass attraverso la degustazione di alcune interessanti etichette.