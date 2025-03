Bollicine in Villa 2025: torna l'evento da non perdere per gli amanti del vino

Sabato 29 e domenica 30 marzo, la splendida Villa Farsetti ospiterà l'ottava edizione di Bollicine in Villa, uno dei più importanti eventi del Veneto dedicato agli spumanti e uno dei più rinomati a livello nazionale. Un appuntamento imperdibile per appassionati, sommelier e addetti ai lavori, con oltre 100 espositori e una selezione d'eccellenza di Champagne, spumanti italiani ed europei.

Un viaggio tra i migliori terroir della spumantistica internazionale

L'evento offrirà un'esperienza sensoriale unica attraverso le aree più vocate alla produzione di spumanti, tra cui Francia, Italia, Spagna, Slovenia, Austria e Ungheria. Sarà possibile degustare vini da vitigni autoctoni e internazionali, prodotti secondo metodi biologici, biodinamici, naturali e convenzionali. Dai vigneti di pianura fino a quelli di montagna e di mare, saranno presenti cantine indipendenti, piccole realtà emergenti e produttori già affermati.

La Villa Farsetti, location dell'evento Bollicine in Villa

L'evento permetterà di approfondire le differenze tra vini frizzanti e spumanti, scoprendo i segreti dei diversi metodi di produzione, tra cui Metodo Classico, Ancestrale, Martinotti e Rifermentati. Ampio spazio verrà dedicato alle migliori etichette italiane ed europee, tra cui Champagne, Crémant, Cava e spumanti provenienti dalle più prestigiose regioni vinicole.

Le novità dell'edizione 2025

Più Champagne che mai

Quest'anno l'evento ospiterà ben 27 maison di Champagne con 31 tipologie differenti, tra cui etichette iconiche come Dom Pérignon, Louis Roederer con Cristal, Krug, Jacques Selosse, Salon, Charles Heidsieck, Ruinart, Gosset e Bollinger. A queste si affiancheranno maison emergenti come Champagne Cattier, Champagne Cohésion, Champagne Colette Bonnet, Champagne H Blin, Champagne M. Marcoult e Champagne Mathelin.

Dalla Francia arriveranno anche le migliori Crémant da Alsazia, Jura, Bordeaux e Limoux, mentre dalla Spagna sarà presente Raimat con il suo Cava. L'Austria parteciperà con Gangl Wines e le sue proposte uniche, tra cui il Weisser Sekt Gewürztraminer, mentre la Slovenia e l'Ungheria saranno rappresentate rispettivamente da Vina Guštin e Château Pajzos.

Le nuove cantine italiane

Grande spazio anche alle nuove realtà italiane. Tra le cantine che esordiranno quest'anno troviamo:

Veneto : Le Nobilune

: Le Nobilune Friuli Venezia Giulia : Paolo Caccese, La Fornase

: Paolo Caccese, La Fornase Trentino-Alto Adige : Rotari, Lieselehof

: Rotari, Lieselehof Piemonte : Boggero, Ivaldi Dario, Mascarello Michele e Figli

: Boggero, Ivaldi Dario, Mascarello Michele e Figli Marche : Casale Vitali

: Casale Vitali Umbria : Cantina Semonte

: Cantina Semonte Sardegna : Agricola Sant'Andre'

: Agricola Sant'Andre' Sicilia: Semantile

Una delle più grandi novità di quest'anno sarà Alibis, le bollicine biologiche senza alcol prodotte in Friuli Venezia Giulia, pensate per chi desidera un'alternativa raffinata e di qualità.

Convegni e approfondimenti

L'evento non sarà solo una celebrazione delle bollicine, ma anche un'importante occasione di approfondimento. Sabato 29 marzo, dalle ore 10:00 alle 12:00, si terrà un convegno dedicato al tema “La sostenibilità come motore per la crescita”, in cui produttori, esperti e appassionati discuteranno delle sfide e opportunità del settore.

Il concorso “Venice International Wine Trophy Bubbles”

Anche quest'anno tornerà il prestigioso concorso enologico “Venice International Wine Trophy Bubbles”, organizzato da Egnews.it e dalla guida “Il Vino Per Tutti” in collaborazione con l'Enoteca Le Cantine Dei Dogi. Il concorso, aperto a tutte le aziende produttrici di spumanti senza limiti di tipologia o colore, premierà le migliori bollicine italiane e internazionali. Per partecipare, è possibile visitare il sito ufficiale.

Cena di gala e premiazioni

La giornata di sabato 29 marzo si concluderà con un'esclusiva cena di gala, che avrà luogo in una prestigiosa location ancora da definire. Il menu proporrà piatti gourmet abbinati a spumanti di altissimo livello, in un'atmosfera elegante e conviviale. Durante la serata, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei migliori spumanti selezionati nel concorso "Venice International Wine Trophy Bubbles".

Un'esperienza imperdibile per i wine lovers

Bollicine in Villa 2025 si conferma come l'evento di riferimento per il settore spumantistico, offrendo ai visitatori un percorso emozionante tra le migliori produzioni italiane ed europee. Gli espositori saranno organizzati secondo il metodo di lavorazione, permettendo ai partecipanti di intraprendere un vero viaggio enologico alla scoperta delle bollicine più pregiate. Il tutto sarà accompagnato da una selezione di eccellenze gastronomiche italiane, per un'esperienza all'insegna del gusto e della cultura del vino. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti delle bollicine! (In allegato il PDF CON IL PROGRAMMA COMPLETO)

