Con la primavera che sboccia e le strade che si riempiono di ciclisti pronti a macinare chilometri, il rito del brindisi dopo una lunga pedalata assume un significato speciale. Il Giro d’Italia è alle porte, e con esso torna il fascino di un’Italia che celebra la fatica, la costanza e il piacere della conquista. In questo scenario, gli amari ritrovano il loro posto privilegiato sulle tavole e nei bicchieri, riscoperti da appassionati e mixologist per la loro complessità aromatica e la loro versatilità.

Amaro del Ciclista ORIGINALE di Casoni Liquori

Tra questi, Amaro del Ciclista ORIGINALE si distingue come un omaggio autentico alla tradizione, con un profilo aromatico che racconta una storia di artigianalità e passione per il buon bere.

Un viaggio nelle botaniche: tradizione e innovazione in equilibrio

Amaro del Ciclista ORIGINALE nasce dalla storica esperienza di Casoni Liquori, realtà emiliana che da oltre due secoli tramanda l’arte della distillazione e dell’infusione. La sua formula è il risultato di un’accurata selezione di venti botaniche autoctone, ciascuna con un ruolo preciso nell’equilibrio finale del liquore. Tra le più distintive spiccano la china, dal carattere amaricante e digestivo, e la liquirizia, che conferisce morbidezza e una nota balsamica persistente. A queste si aggiungono ingredienti tipici del patrimonio erboristico italiano, come il rabarbaro, dall’amaro elegante e terroso, la genziana, con il suo retrogusto leggermente speziato, e il cardo benedettino, apprezzato per le sue proprietà toniche.

Amaro del Ciclista ORIGINALE, il sorso che accompagna la strada e la conquista

Il processo produttivo, che si sviluppa nell’arco di oltre tre mesi, garantisce una estrazione a freddo delle essenze vegetali, preservando intatte le proprietà aromatiche e organolettiche delle erbe. Il risultato è un amaro equilibrato e profondo, dove le note erbacee e speziate si fondono armoniosamente, regalando una sensazione di freschezza e persistenza al palato.

L’evoluzione dell’amaro: da digestivo a protagonista della mixology

Un tempo relegati al ruolo di digestivi da fine pasto, gli amari stanno vivendo una vera e propria rinascita. Sempre più spesso vengono reinterpretati in chiave contemporanea, trovando spazio nei drink list dei migliori locali e diventando protagonisti di cocktail che ne esaltano la struttura complessa. Amaro del Ciclista ORIGINALE si presta perfettamente a questa nuova tendenza, grazie alla sua versatilità.

Tra le rivisitazioni più interessanti, spicca il Negroni Amaro, dove sostituisce il classico bitter, regalando una maggiore profondità al drink. Altrettanto intrigante è la sua interpretazione nel Boulevardier, accostato al whisky per un mix elegante e avvolgente. Ma anche un semplice highball con soda e scorza di arancia ne esalta le caratteristiche, rendendolo perfetto per un aperitivo fuori dagli schemi.

L’amaro e la cultura italiana del bere consapevole

Il ritorno degli amari si inserisce in un movimento più ampio che celebra il bere consapevole e di qualità. Sempre più consumatori cercano prodotti artigianali, legati al territorio e alla tradizione, capaci di offrire un’esperienza sensoriale autentica. L’Italia, con la sua ricchissima tradizione erboristica, si conferma un punto di riferimento in questo settore, e Amaro del Ciclista ORIGINALE ne è una testimonianza concreta.

Non è solo un liquore, ma un invito a prendersi una pausa e assaporare il momento. Un sorso che richiama la soddisfazione dopo una lunga salita, il piacere della compagnia e il gusto della conquista. Come in ogni tappa del Giro, ogni brindisi ha la sua storia da raccontare.