Terremoto in Franciacorta, Cavalleri esce dal Consorzio: «Non ci riconosciamo più»

Mentre è aperta la corsa per la presidenza del Consorzio di tutela del Franciacorta, lo stesso Consorzio perde uno dei suoi soci storici. L'azienda Cavalleri ha infatti deciso di farsi da parte e la motivazione è destinata a fare rumore: la cantina ha sostanzialmente detto di non riconoscersi più nello spirito e nei valori che guidano oggi l'ente.

L'azienda Cavalleri uscirà dal Consorzio Franciacorta

Consorzio Franciacorta, l'addio di Cavalleri

In una lettera, l'azienda ha spiegato: «Con profondo rammarico, l'azienda agricola Cavalleri di Erbusco (Bs) esce, da questa primavera, dal Consorzio di tutela del Franciacorta e rinuncia per i propri vini spumanti alla relativa Denominazione, che perciò non sarà più indicata sulle nostre bottiglie. La dolorosa decisione non è certo presa per divergenze con i criteri e con le norme che hanno sostanziato fin dalle origini il disciplinare della Docg, quanto piuttosto perché non ci riconosciamo più nello spirito e nei valori che oggi governano le decisioni, per quanto legittime, del Consorzio e della Denominazione».

La famiglia Cavalleri

L'azienda Cavalleri, fondata nel 1979 a Erbusco, ha portato avanti con dedizione e impegno il progetto iniziale del fondatore: produrre vini rispettando al massimo il territorio, valorizzando le peculiarità dei suoli e adottando un modello agricolo sostenibile e pragmatico. I suoi vigneti, estesi su 43 ettari, permettono una produzione annuale di 200mila bottiglie. Bottiglie che, appunto, non avranno più la fascetta Franciacorta.

Consorzio Franciacorta, la corsa alla presidenza

Lo scorso anno il Consorzio Franciacorta ha gestito la vendita di oltre 19 milioni di bottiglie, mantenendo un alto standard qualitativo. L'uscita di una cantina storica come Cavalleri sarà un tema centrale in un momento in cui il Consorzio deve scegliere la nuova guida.

Silvano Brescianini lascerà la presidenza del Consorzio Franciacorta

Il presidente uscente Silvano Brescianini, non candidabile per il secondo mandato, ha evitato di fare previsioni sui possibili candidati, incluso il ruolo di una possibile donna presidente, e ha ricordato che il Consorzio dovrà affrontare scelte cruciali per il futuro, come la questione dei dazi annunciati da Trump, che potrebbero influenzare l'export negli Stati Uniti. Tra i nomi più discussi per la presidenza ci sono Emanuele Rabotti (Cantina Monte Rossa), Arturo Ziliani (Berlucchi) e Paolo Pizziol (Villa Franciacorta). La decisione finale sarà presa il 9 maggio.