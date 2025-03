Wine experience 4.0: ecco perché Bottega Botlé è già l'enoteca del futuro

Bottega Botlé: un po' enoteca 4.0 grazie alla tecnologia Rewine e alla innovativa MemoryWine, un po' bottega di specialità gastronomiche con salumi e formaggi tipici ma anche laboratorio di pasta fresca con l'iconica sfoglina che “smattarella” a vista per creare tagliatelle, tortellini, tortelloni da portarsi a casa. Il nuovo locale di Gaetano Lanza, volto ben noto della ristorazione cittadina, aperto poco meno di un anno fa in via Marsala a Bologna, si presenta con un format indubbiamente originale capace di fondere tradizione e innovazione.

«Ormai è già passato quasi un anno. Era una scommessa, un'innovazione del settore enogastronomico che ci piaceva molto, ma ci intimoriva anche, perché non avremmo mai potuto anticipare qual era davvero il gusto del mercato. Ho pensato che far degustare del vino, abbinarci del cibo e far divertire il pubblico con l'infotainment Rewind potesse essere una buona formula. Lo abbiamo testato per quasi un anno e alla fine possiamo dire fortunatamente che il test è andato a buon fine. Abbiamo avuto delle recensioni che ci hanno quasi commosso a volte, per una totalità di recensioni a cinque stelle da tutti i nostri ospiti. Superare le 400 recensioni con questa qualità è stato soltanto uno dei parametri che ci ha fatto capire che l'attività stava riscuotendo successo» commenta Lanza.

Il futuro della wine experience è da Bottega Botlé

Un format caratterizzato dall'alta tecnologia applicata al comparto del Food&Beverage e dall'approccio “friendly” nei confronti degli avventori, lasciati liberi di approcciarsi, senza pressioni, alle degustazioni enologiche e a mettersi in gioco nel riconoscimento sensoriale e ad assaggiare proposte enologiche che variano periodicamente. Ed è in effetti la cifra distintiva di Bottega Botlé l'introduzione dell'innovativa formula della degustazione informata, un concetto che sposa l'avanzata tecnologia 4.0 degli erogatori automatici con Rewine, un software concepito appositamente per questo nuovo progetto enogastronomico, primo infotainment enologico interamente made in Italy, pensato per promuovere la cultura enologica italiana attraverso il coinvolgimento interattivo.

«Botlé è un'evoluzione del software Rewind. La società che abbiamo costituito per prima è stata proprio la società Rewind Italia, che è proprietaria del software di infotainment di cui Botlé ha sviluppato tutta la sua idea imprenditoriale. Questo infotainment non fa altro che avvicinare le persone al mondo del vino, e lo fa in una maniera casual e semplice, trasformando una degustazione in un momento molto easy, molto piacevole, divertente e con il sorriso» aggiunge Lanza.

Degustazione vino con card MemoryWine: il format innovativo di Bottega Botlé

Grazie alla card MemoryWine, in cui è possibile caricare con la cifra desiderata, il cliente potrà approcciarsi ai quattro distributori automatici di vino suddivisi per aree geografiche - autoctoni dell'Emilia-Romagna, Nord Italia, Centro-Sud e big dell'enologia italiana - per degustare, armato di calice, i vini preferiti in modo da poter scegliere consapevolmente quale acquistare. Attraverso la tecnologia Rewine, avvicinando la card all'apposito lettore sarà possibile avere informazioni sui vini degustati, esprimere un giudizio personale su di essi e anche misurare le proprie competenze di wine taster misurandosi con le domande di un sommelier virtuale, con il “Gioco del sommelier”, pensato per approfondire la conoscenza e l'esperienza, dalle caratteristiche organolettiche alla storia della singola cantina.

«L'infotainment ci riesce grazie alla capacità di saper informare le persone e saperle anche divertire. Le informa attraverso la lettura di schede tecniche, la possibilità di capire chi è il produttore, quali sono le caratteristiche del vino, ma nei tablet interattivi c'è sempre anche la possibilità di giocare al gioco del sommelier. Il software ti propone un set di domande sul vino che stai bevendo e in base alla vista, all'esame visivo, all'esame gustativo, olfattivo, ti darà anche un giudizio finale alla tua prova. È un modo simpatico per poter avvicinare le persone al vino e anche insegnare le parole giuste per parlare del vino, in modo che le persone si esprimano su un contesto così complesso come l'enologia e la descrizione di un vino utilizzando le parole semplici ma corrette per parlare del vino».

Questa sinergia trasforma la degustazione in un'esperienza educativa, dove ogni sorso diventa un passo nella comprensione delle varietà di uva, dei processi di vinificazione e delle storie che ogni bottiglia racchiude. Tendenzialmente i quattro erogatori ospitano 20 etichette suscettibili ogni due mesi di un turnover a cui si aggiungono le 177 etichette attualmente selezionate da Claudio Pintore, responsabile del comparto vini, e da un team di sommelier che garantisce una guida esperta attraverso questo percorso sensoriale.

Gaetano Lanza, proprietario di Bottega Botlé a Bologna

Al banco l'oste-salumiere Danilo Verone è pronto a far degustare Mortadella Bologna Dop di Simoni, culaccia del Prosciuttificio Montevecchio di Savigno, Parmigiano-Reggiano 36 mesi del Caseificio 993, Pecorino scoparolo e altri latticini dei caseifici Antica Cascina, Olmi e Comellini, insieme al pane appositamente prodotto dal Forno Brisa. «Abbiamo visto che la gente riesce a divertirsi e a informarsi allo stesso modo - continua Lanza. Questa tecnologia ci sembra molto interessante come sviluppo dell'enologia e nel caso di Baudelaire anche dell'enogastronomia, perché Botlé mette insieme sia il cibo che il vino, mentre Rewind si occupa specificamente del vino».

Infine, a decorare Bottega Botlé, con uno stile che mescola modernità e tradizione, le pareti dipinte di un colore “Rosso Bologna”, tonalità che crea una connessione immediata con la dominante cromatica cittadina, e alle pareti opere “virtuali” realizzate con il contributo dell'intelligenza artificiale, che riproducono di volta in volta, sempre nei toni del rouge petroniano, angoli caratteristici della città o specialità alimentari peculiari del territorio.

Bottega Botlé punta all'estero: prossime aperture a Tokyo e Madrid

E dopo il successo del primo store, Bottega Botlé punta all'espansione del brand, in Italia e all'estero. Il modello, replicabile in contesti urbani e turistici, secondo Lanza «ha tutte le potenzialità per essere uno strumento di valorizzazione territoriale. Come accaduto a Bologna, le attività locali di promozione turistica possono trovare nel format un valido alleato per la valorizzazione culturale ed enogastronomica. Il modello ha suscitato interesse sia in Italia sia all'estero e sono già in corso contatti per nuove aperture a Tokyo e Madrid. Altre richieste sono arrivate da Spagna (Alicante), California (San Francisco) e Portogallo (Porto), confermando la scalabilità del progetto».