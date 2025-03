Amaro e Gin dello Stretto: nascono gli spirits siciliani di Gianluca Parisi

Per la prima volta nella storia, dopo i venti travolgenti e le correnti identificative freddo - calde dello Stretto, dopo il pesce spada dello Stretto e il Mito su Scilla e Cariddi dello Stretto, due Spirits dello Stretto potrebbero diventare leggenda e si materializzeranno come tali, prodotti dall’inventiva di “Hulkbartender”, all’anagrafe Gianluca Parisi, ovvero l’imprenditore di U’ Ficu Gin, che ha deciso di presentare le sue nuove perle alcoliche il prossimo 6 marzo, al Club Barman dello Stretto a Messina (presieduto da Claudio Patania e sito in Via Calabria 16).

U’ Ficu Gin

L’ “Amaro dello Stretto” e il “Gin dello Stretto” che sono firmati dall’azienda di Parisi potranno essere degustati in una prima assoluta, con numero di posti limitati, nella nuova sede dell’associazione (inaugurata il 19 febbraio scorso), che si propone di essere anche un riferimento per una fitta serie di eventi, riguarda il meraviglioso universo della “Mixology” - l’arte del sapere miscelare, con al centro i distillati del territorio e tanto altro.

Il mestiere di bartender, il premio per la Drink List e lo “scintillio” di sperimentatore

Il professionista del cocktail bar Gianluca Parisi che ha intrapreso questa carriera 25 anni fa è originario di Barcellona Pozzo di Gotto sulla riviera tirrenica di Messina, cittadina a cui è visceralmente legato e dove esercita il suo mestiere come Bar Manager, da un anno, all’interno del locale “Margot”. Parisi ha messo in piedi in questa location anche una carta di cocktails o Drink List che è stata premiata un mese fa da Identità Golose, con una proposta speciale di ricetta, fatta con la sua seconda referenza “La Kalsa” cioè il “Gin al femminile”, che recupera il nome dal Quartiere Arabo di Palermo da cui si è generata la storia dei Mori.

Gianluca Parisi

“Hulkbartender” ha voluto sperimentare questi due nuovi spiriti come prosecuzione del progetto “Testa di Moro” che è andato in porto e che è stato diffuso sul mercato nell’arco di due anni. Si è dunque cimentato in qualcosa di azzardato che è l'amaro mentre con il Gin (“U’ Ficu Gin”) c’erano già dei trascorsi molto intensi con la sua prima etichetta: «Lavoro da un anno all’Amaro, aromatizzato al cioccolato di Modica, carrube e arancia amara da Siracusa - spiega il titolare Parisi -. Il Gin Dry è qualcosa di più secco, concentrato sul Ginepro, rispetto agli altri due che sono più Distilled Gin: per entrambe le new entry, ho dedicato questi nomi a Messina. Ho usato le Botaniche della zona Etna per dare il massimo valore a tutta l’area siciliana e questa che è particolarmente vocata ed ispiratrice come per i vini, tra la sua esuberanza vulcanica che trasmette unicità sia per le erbe sia per le sorgenti d’acqua. A fine mese, il Gin dello Stretto arriverà a Messina imbottigliato, in quanto adesso è fermo dall’Azienda ‘Mangiatosa’ a Catania”. Parisi ha trovato e stretto un feeling con questa proprietà in una delle sue occasioni professionali, in giro per manifestazioni agroalimentari e dello specifico settore Beverage: “Ho conosciuto i due titolari ad una fiera a Milano e non ci siamo più ‘mollati’ - commenta il barman -. Si tratta di due giovani con tanta voglia di fare, due cugini intraprendenti che sono parecchio alla mano, con cui ci si può confrontare e che danno modo di creare e produrre cose nuove».

All'inizio, Parisi produceva solo “U’ Ficu Gin” (prima versione a base di Fico d'India rosso - arancione, Ginepro e Melagrana) che è il carattere maschile della prima coppia di superalcolici e che è stato distillato e confezionato a Torino, con un primo lotto di 1300 bottiglie. Dal 2024, realizza più di 2mila bottiglie e ha virato con una evoluzione verso il Fico d'India e il Ginepro (entrambi autoctoni dell'Etna), sottraendo percentuale di melagrana che rendeva il sapore troppo dolce mentre la giusta dose di dolcezza è già conferita dal Ginepro.

Il lato femminile del Gin: “La Kalsa” con le sue radici

La seconda produzione di Gin della linea "U’ Ficu", denominata “La Kalsa”, è emersa lo scorso 2 febbraio 2024 nello stabilimento etneo, sito nel comune di Regalna (provincia di Catania), dagli imprenditori Antonio Piana e Gianfranco Costa dell’Opificio “Mangiatosa”. La novità del filone etneo è stata stuzzicata, in prima battuta, durante il Bar2B alle Ciminiere di Catania, dove il bartender ha catturato l'attenzione di un grosso investitore. Questi gli ha offerto di realizzare il distillato sull'Etna, nella zona di Paternò ma poi per sua convinzione Parisi ha optato per la validità di cugini di Regalna.

Gianluca Parisi con il Gin La Kalsa

Così, Parisi ha creato il lato “in quota rosa” del Gin con il giallo gelosia del limone, il verde del basilico e la nota pungente del Pepe Sichuan (dal gusto portentoso che esalta sia il dolce che il salato in abbinamento). Ad oggi, questa etichetta si attesta con più di 1000 bottiglie. La frazione maschile, dopo che è stata formulata e ha preso corpo nell’impianto piemontese con materie prime siciliane (in particolare, ribadiamo con il Fico d'India e il Ginepro dell'Etna), ha avuto modo di essere rinverdita nell’estetica, insieme all’uscita sul mercato de “La Kalsa”, con il nuovo packaging realizzato da una giovane grafica catanese Angelika Antonella Creazioni. Le etichette sono un piccolo gioiello su cui campeggia una poesia che narra la storia dei Mori tra la donna che ha tagliato la testa all'uomo e gli ha piantato del basilico all'interno.

Gianluca Parisi lancia Amaro e Gin dello Stretto: eccellenza siciliana in mixology

Per l’Amaro e il Gin dello Stretto invece il titolare ha scelto una grafica di Terme Vigliatore che è “Espressione Design” e con cui è stato applicato un gran lavoro su uno scatto affascinante dello Stretto di Messina e i colori dell’oro tratti dalla ceramica di Caltagirone. Parisi è molto apprezzato per la sua originalità nello studio di ricette e si rivolge anche ad una sua distribuzione all’Estero nel circuito Horeca per le due creazioni di “U’ Ficu Gin”, per esempio in due grossi Paesi, Francia e Belgio. Partecipa ogni volta che può alle rassegne e competizioni autorevoli che gli permettono di divulgare comunque la cultura del suo adorato comprensorio tirrenico e siciliano in generale e della sua verve nei confronti della Mixology.

È stato chiamato recentemente (a dicembre 2024) per partecipare nella doppia veste di giudice e sponsor al “Messina Cocktail Week”, dove il tema era realizzare dei cocktails a base di “U’ Ficu Gin”, con cui si è distinto il barman Carlo Cafarella. Nel 2023, Parisi è comparso tra i finalisti per la Categoria “Prodotti Innovazione dell’Anno” per un’altra testata di settore specializzato nazionale - Bar Giornale.

I signature cocktail di Hulkbartender al Margot

Nel locale della provincia messinese “Margot”, dove è alla conduzione del Comparto bar, promuove i Classic drinks in chiave moderna quali il “Martini cocktail” dal timbro siciliano con “La Kalsa”, un bitter alle olive, oleosaccarum, gocce di olio d'oliva e profumi al gin di fico d'India (valorizzando sempre “U’ Ficu Gin”); poi, l'Ostrica Tonic Gin con “La Kalsa”, acqua di ostrica e tonica aromatizzata al pepe nero, bordatura di sale e pepe nero. Un terzo cocktail “U’ Sparviero” dedicato ad un Brigante che viveva tra Sicilia, Calabria e Campania e composto da “U’ Ficu Gin”, mezcal, tequila, succo di lime e sciroppo d’Agave.

Un cocktail di Gianluca Parisi con U' Ficu Gin

Per queste sue nuove referenze, sono stati effettuati già dei preordini da 500 bottiglie per ciascuna, sempre con vendita Horeca per mantenere lo standard di nicchia. Il Club Barman dello Stretto sta supportando Parisi in questa presentazione che si terrà appunto il 6 marzo prossimo ed è anche pronto per un mese e mezzo di appuntamenti e formazione, indirizzati a tutti gli appassionati di bartending.